Arzignano, gli appuntamenti dall'11 al 17 giugno

LABORATORIO CORSI IN BIBLIOTECA



VISTI DA DENTRO: VIAGGIO IN GIAPPONE

Incontro unico sabato pomeriggio, 16 giugno

L’idea alla base di questo intervento è che lo stereotipo è prima di tutto uno strumento di conoscenza, che ci permette di semplificare la complessità dell’-

essere umano nel momento dell’incontro con il diverso.

C’e quindi un valore sano dello stereotipo, che però viene perso quando ci affidiamo ad esso in maniera troppo rigida.

In un viaggio di scoperta o in un esperienza di vita in un altro paese possiamo usare lo stereotipo come modello iniziale, che può essere confermato o abbandonato a seconda delle nostre reali esperienze di incontro con l'altro.

Dati, curiosità e aneddoti saranno il fulcro dell’intervento, con il mito del gran lavoratore, le arti zen, il Giappone tecnologico, il

sovrappopolamento, la formalità e gli inchini... oltre a varie ed eventuali curiosità e richieste dei partecipanti

La complessità restituirà l’umanità , permettendoci così di vedere parte di noi stessi anche in una cultura così diversa, facendoci portare a casa dei bellissimi

souvenir da mettere nei bagagli con cui eravamo partiti.

Docente: Giovanna Arici, laureata in lingue (inglese e russo), ha trascorso periodi estesi della sua vita all’estero tra Inghilterra, Russia e Giappone. Dal2012 lavora come accompagnatrice turistica, avendo fatto così del viaggio la sua professione.

Date: sabato 16 giugno

Orario: 14.30

Iscrizioni: entro lunedì 11 giugno

Costo: 5 euro

Età minima: 16 anni

Età massima: no

SPAZIO ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA

Giovedì 14 giugno e giovedì 20 settembre



Dalle 17.00 alle 19.00 l’associazione A.M.A. - Associazione Malattia di Alzheimer sarà presente in Biblioteca per far conoscere ai cittadini la sua attività e il suo impegno a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.

VOLONTARI IN ARZIGNANO è un progetto di Informacittà per far conoscere e promuovere le associazioni di volontariato e di promozione sociali attive nel territorio di Arzignano, e per favorire il volontariato locale anche fra i più giovani.

Sei un’associazione e vuoi presentarti alla città?

Contatta Informacittà allo 0444.476609 (dal lunedì al venerdì in orario 16.00 - 19.00) o scrivendo a ig@comune.arzignano.vi.it

GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI

Un incontro al mese, primo appuntamento 22 giugno

Continua il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni.

Incontro dedicato al libro “STARGIRL” DI JERRY SPINELLI

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe,

in un posto del genere, l'apparizione di una ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a tracolla,

piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell'intera cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio

come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una svitata, un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi"...

Date: 22 giugno e 21 settembre

Quota di partecipazione: gratuito

Iscrizioni entro: la settimana precedente l’incontro

Età minima: 14 anni

Età massima: 19 anni

LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE: L’ACQUA

Incontro unico martedì 26 giugno

Che cosa hanno in comune Scienza e vacanze?

Lo scopriremo con esperimenti scientifici e interattivi, cercando la soluzione a tanti misteri e segreti della fisica, formulando

ipotesi e arrivando alla giusta soluzione, esattamente come fanno i veri scienziati

Docente: Elisabetta Cocco si occupa di didattica culturale in collaborazione con Musei, Enti e Associazioni del territorio.

Date: martedì 26 giugno

Orario: 16.30 - 18.30

Iscrizioni: entro martedì 19 giugno

Costo: 5 euro

Età minima: 6 anni

Età massima: 11 anni



MINDFULNESS

5 appuntamenti il Sabato mattina. Primo incontro sabato 30 giugno



La Mindfulness è una pratica che permette di rendersi conto delle proprie emozioni, sensazioni fisiche, accettando i proprio pensieri così come sono. Attraverso questa pratica si avrà la possibilità di dedicarsi del tempo, prendersi cura di sè e della propria vita.

La pratica unisce la psicologia occidentale a pratiche meditative orientali in un unico protocollo scientifico di training.

Diversi sono i benefici: fisici ed emotivi (riduce livelli cortisolo, l’ormone dello stress, aumentando stabilità emotiva), spirituali e mentali.

1. Bodyscan

2. Movimento in consapevolezza

3. Gestione dello Stress

4: Gestione del dolore

5. Meditazione della compassione

Docente: Francesca Novella, Psicologa e musico terapeuta

Date: sabato 30 giugno, 7, 14, 21, 28 luglio

Orario: 9.00 - 11.00

Iscrizioni: entro lunedì 25 giugno

Costo: 40 euro

Età minima: 18 anni

Età massima: no

