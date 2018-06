Arzignano e dintorni, gli appuntamenti dal 23 giugno al 1 luglio

LABORATORI | CORSI IN BIBLIOTECA

IL SOLE NELLA NEBBIA. Incontro con l’autrice Elisabetta Baldini

Incontro unico sabato pomeriggio, 23 giugno

Il sole nella nebbia

Quando Elizabeth, quasi diciottenne, arriva a Saintes Maries-de-la-Mer, un paese della Camargue affacciato sulle rive del Rodano, il suo animo è tormentato.

Suonare il violino in giro per il mondo non le basta più. Ha bisogno di aria nuova. Ha chiesto ad un gruppo di artisti di seguirla nel progetto di ricreare, grazie al loro talento, una nuova arte plasmata dal canto degli uccelli, da una tempesta in mare o dal sole che sorge dalle nebbie della laguna…

L’autrice: Elisabetta Baldini nasce a Tregnago, in provincia di Verona, il 3 novembre 1976. Diplomata insegnante di scuola dell’infanzia, si laurea all’Università degli Studi di Verona in Scienze dell’Educazione. Da sempre appassionata di lettura di romanzi, qualche anno fa pubblica, con Caosfera, il suo primo romanzo: “La felicità è una brezza leggera”, del quale il presente libro è, in parte, il sequel.

Date: sabato 23 giugno, sala 1° piano

Orario: 14.30

Quota di partecipazione: gratuito

Iscrizioni: ingresso libero

LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE: L’ACQUA

Incontro unico martedì 26 giugno

Che cosa hanno in comune Scienza e vacanze?

Lo scopriremo con esperimenti scientifici e interattivi, cercando la soluzione a tanti misteri e segreti della fisica, formulando

ipotesi e arrivando alla giusta soluzione, esattamente come fanno i veri scienziati



Docente: Elisabetta Cocco si occupa di didattica culturale in collaborazione con Musei, Enti e Associazioni del territorio.



Date: martedì 26 giugno

Orario: 16.30 - 18.30

Iscrizioni: entro martedì 19 giugno

Costo: 5 euro

Età minima: 6 anni

Età massima: 11 anni

MINDFULNESS

5 appuntamenti il Sabato mattina. Primo incontro sabato 30 giugno

La Mindfulness è una pratica che permette di rendersi conto delle proprie emozioni, sensazioni fisiche, accettando i proprio pensieri così come sono.

Attraverso questa pratica si avrà la possibilità di dedicarsi del tempo, prendersi cura di sè e della propria vita.

La pratica unisce la psicologia occidentale a pratiche meditative orientali in un unico protocollo scientifico di training.

Diversi sono i benefici: fisici ed emotivi (riduce livelli cortisolo, l’ormone dello stress, aumentando stabilità emotiva), spirituali e mentali.

1. Bodyscan

2. Movimento in consapevolezza

3. Gestione dello Stress

4: Gestione del dolore

5. Meditazione della compassione

Docente: Francesca Novella, Psicologa e musico terapeuta

Date: sabato 30 giugno, 7, 14, 21, 28 luglio

Orario: 9.00 - 11.00

Iscrizioni: entro lunedì 25 giugno

Costo: 40 euro

Età minima: 18 anni

Età massima: no

Informacittà informa: LE OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE POST DIPLOMA

Incontro unico giovedì 5 luglio

Un incontro per ragionare sul proprio futuro e imparare a scegliere consapevolmente la propria strada.

Questi i temi trattati dall’incontro:

- Competenze richieste dal cambiamento

- Come orientarsi

- L’Università: ordinamento dei corsi universitari, come iscriversi, tempistiche e test di ammissione, tasse, e diritto allo studio

- ITS Istituti Tecnici Superiori

- Accademie Militari

- Esperienze alternative

Docente: Informacittà di Arzignano

Date: giovedì 5 luglio, sala 1° piano

Orario: 16,30 - 18,30

Iscrizioni: entro lunedì 2 luglio

Costo: gratuito

Età minima: 17 anni

MOSTRE IN BIBLIOTECA