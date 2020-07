Arzignano: cinema in piazza Campo Marzio

Cinema in Arzignano dal 2 Luglio al 20 Agosto, il giovedì dalle ore 21.30 Piazza Campo Marzio. Ingresso gratuito. Otto appuntamenti per non perdere l'abitudine del cinema di gruppo, grazie particolarmente alla determinazione dell'amministrazione comunale. Proiezioni nei giovedì di luglio ed agosto, al termine dei quali riprenderà l'attività in sala.

In collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano

2 Luglio

PICCOLE DONNE

9 Luglio

IL SAPORE DEL SUCCESSO

16 Luglio

IL MISTERO HENRI PICK

23 Luglio

NON CI RESTA CHE VINCERE

30 Luglio

MARIE CURIE

6 Agosto

LA BELLA EPOQUE

13 Agosto

ANTROPOCENE

20 Agosto

IL GRANDE SALTO

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l'Assessore Giovanni Fracasso:

"Il cinema è una risorsa culturale importante per la Città. L'Amministrazione ha voluto dare continuità alle proiezioni: in collaborazione con il gestore del Charlie Chaplin Cinemas ha organizzato questa rassegna. Perché il cinema non si ferma! 8 serate con 8 film per ritrovare il gusto (e l'abitudine) di andare assieme al cinema, in attesa della riapertura delle sale senza limitazioni. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver coinvolto il CharlieChaplinCinemas, aver dato continuità a questa attività, tanto importante per il nostro territorio."

CharlieChaplinCinemas:

"...ci siamo! Non ancora al chiuso ma in piazza! Otto appuntamenti per non perdere l'abitudine del cinema di gruppo, grazie particolarmente alla determinazione dell'amministrazione comunale. Proiezioni nei giovedì di luglio ed agosto, al termine dei quali riprenderà l'attività in sala. Abbiamo trattenuto il respiro tutti, ora ossigeno dagli schermi e non solo, per guardare avanti, sicuri che un'emozione proiettata sia una medicina per l'ottimismo."