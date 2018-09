Artwalk Vicenza: La prima artwalk in centro a vicenza

La nostra Città il 29 settembre si riscoprirà più attiva che mai, grazie a chi? CREATIVICENZA!



CREATIVICENZA si propone come un collettivo di menti e volontà, un generatore di risposte non convenzionali che veicola proposte ad enti pubblici/privati e comuni cittadini tramite flussi creativi.



CREATIVICENZA dunque, come successione ai propri intenti, propone la prima ART WALK a Vicenza, un percorso a tappe che coinvolge bar e locali storici situati in tutto il Centro di Vicenza, contribuendo al rafforzamento del tessuto socio/culturale della nostra incantevole Città.