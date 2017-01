"Arteterapia e Consapevolezza di Sé: il Linguaggio dei Sensi" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Ogni mercoledì a partire dall'11 gennaio dalle 18.30 alle 20 nella sede della Cooperativa Alinsieme a Vicenza in via Riviera Berica 334 è in programma "Arteterapia e Consapevolezza di Sé" con laboratori pratici per ritrovare energia, emozioni e benessere. Verrà illustrato il 2° modulo “Il linguaggio dei sensi”. L'arteterapia è un percorso di appoggio e/o cura di indirizzo psichico. Questo tipo di tecnica con risvolti terapeutici è nata attorno agli anni quaranta e discende da esperienze di psicoterapia dinamica e da pratiche dedotte dall'applicazione della psicoanalisi. L'evento è organizzato dalla Cooperativa Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org - 345.5139791.

ELENCO CORSI