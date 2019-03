Festeggia in modo originale la festa del Papà....

Il miglior dono che possiamo fare ai nostri figli è dedicare loro del tempo.... magari divertendosi!

Passa un pomeriggio in compagnia di tuo figlio, non importa la vostra età... dipingete insieme, create, esprimete i vostri sentimenti, sotto la guida dell' Arte-terapeuta, Veronica Bertozzi...

Prenotazione Obbligatoria

4simplywoman@gmail.com

Whatsapp 344/2750601