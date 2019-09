"artefici"- sei artisti in hands : musica, poesia e arti visive

Nello Spazio Hands, nella centrale contrà ss. Apostoli a Vicenza, il 28 e 29 settembre un weekend tra arte, musica e poesia.



In uno degli spazi artistici e culturali più prestigiosi di Vicenza, il cui nome - Hands, in inglese mani - vuole richiamare la manualità al servizio dell'arte, della scultura e della creatività, sabato 28 e domenica 29 settembre andrà in scena la performance multisensoriale ad ingresso libero "Artefici": due pomeriggi assieme ad un gruppo di artisti, sei Artefici che intratterranno il pubblico con performance artistiche e letterarie.



I sei artisti vicentini (tre di loro di adozione) sono il poeta Edoardo Gallo, già molto apprezzato dai lettori grazie alla pubblicazione due raccolte di poesia di sicuro impatto emotivo; il musicista e compositore Giovanni Laudanna, oggi docente di Pianoforte a Piovene Rocchette; la scultrice Manuela Veronesi, gallerista e docente di modellazione in creta e pittura materica; il pittore Olivier Baretella, sperimentatore di varie matericità; la violoncellista e compositrice Valentina Cacco, diplomata al Conservatorio di Vicenza con successiva laurea magistrale in Musicologia e Beni Musicali all’Università di Padova; la musicista polistrumentista e compositrice Elli De Mon, interprete di contrabbasso, sitar e voce.



Un evento in cui si leggerà poesia con musiche composte ad hoc per seguire il ritmo del poeta; si presenterà un’opera fatta a quattro mani da due artisti che hanno voluto integrare le loro ispirazioni sul tema umanissimo del Cristo; si ascolterà l’opera inedita "Oltre" di due compositrici ispirate al tema della scultura "Crocifissioni".



Tutto ciò per vivere da vicino il tempo dell’arte: un tempo silenzioso per l’ascolto di musica e poesia, un tempo carico di suggestioni per la visione di un'opera, un tempo di fascinazione musicale sull'onda della riflessione sull'umana "passione", un tempo di partecipazione con gli artisti e con l’emozione di fare arte e di esibirla.



Programma

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 17:00 aprono le porte di Hands: preview e back-stage

Ore 18:00 presentazione a cura del giornalista Alessandro Scandale dell’opera poetica di Edoardo Gallo

Ore 18:30 recital di poesia e musica "Poesia in Concerto" del poeta Edoardo Gallo con le composizioni del Maestro Giuseppe Laudanna



DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 17:00 aprono le porte di Hands con proiezioni video

Ore 18:00 dialogo a due voci fra i co-autori di Crocifissioni

Ore 18:15 Esecuzione di "Oltre", brani composti espressamente dalle musiciste Valentina Cacco e Elli De Mon liberamente ispirate dall’opera Crocifissioni di Manuela Veronesi e Olivier Baretella.