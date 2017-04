"Arte Senza Tempo": laboratori per bambini al Museo Le Carceri di Asiago

Per domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio a partire dalle ore 16 il Museo Le Carceri di Asiago organizza un laboratorio per tutti i bambini dai 4 agli 11 anni, dedicato alla manifestazione "Asiago Da Fiaba" (13-14 maggio e 20-21 maggio 2017). A curare le attività per far divertire i più piccoli sarà l'animatrice Lucia Spolverini. L'iniziativa si inserisce all'interno degli eventi collaterali alla mostra temporanea "Un’arte senza tempo La cucina e le sue tradizioni nelle stampe antiche dal XVI al XIX secolo", dedicata alla cucina e alle sue tradizioni nella rappresentazione incisoria. Ingressso alla mostra + Laboratorio: 5 euro. Prenotazioni presso il S.I.T. di piazza Carli: 0424.600255.

