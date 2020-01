Sarà visitabile fino al 20 aprile 2020 “Arte Preziosa: Le Sculture Gioiello di Salvador Dalì”. Ospitata nello spazio Off del Museo del Gioiello di Vicenza, gestito da Italian Exhibition Group SpA (IEG) con il Comune di Vicenza all’interno della Basilica Palladiana, la mostra raccoglie una selezione esclusiva di sculture realizzate dall’artista tra il 1949 e il 1979, prestito di Dalí Universe, una tra le più grandi e prestigiose collezioni private di opere dell’artista spagnolo al mondo.

Il percorso espositivo comprende 18 sculture: i Dalì d’Or, dieci opere in oro puro realizzate alla fine degli anni ’60 che includono specchi magici, pendenti con motivi serpente ed emblemi in onore del sole, le sculture gioiello in oro 18 carati e tempestate di pietre preziose che rendono omaggio alle più importanti immagini iconografiche di Dalì, come le ballerine, gli angeli e l’orologio, e le sculture in argento, parte di un’edizione limitata che comprende “Il Profilo del Tempo”.

Orari di apertura del Museo del Gioiello: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il lunedì. Maggiori informazioni su www.museodelgioiello.it

Il Museo del Gioiello dal 1° ottobre 2019 è entrato a far parte del circuito dei musei cittadini visitabile con la VICENZA CARD, il biglietto unico che consente l’accesso a dieci siti culturali del capoluogo berico: oltre al Museo del Gioiello il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, la Chiesa di Santa Corona, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, le Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, il Palladio Museum e il Museo diocesano.