"Art&ciocc" la grande festa del cioccolato artigianale ad Asiago

La grande festa del cioccolato artigianale firmata ART&CIOCC® torna ad Asiago dal 7-9 febbraio 2020

Special Guest ERNST KNAM, il “Re del Cioccolato”



Torna ad Asiago ART & CIOCC®, il tour di fama nazionale dei cioccolatieri artigiani, che da venerdì 7 a domenica 9 febbraio inonderanno di dolcezza la suggestiva location di Piazza Carli dove per la prima volta verrà allestita una grande struttura coperta che garantirà l’evento anche in caso di freddo e maltempo con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. All’interno si potranno degustare come sempre le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere, infatti si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero, il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage ed il cioccolato di Modica IGP.



All’interno della grande struttura sarà presente anche il ChocoLab, una fabbrica del cioccolato con veri macchinari funzionanti dove l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà lezioni golose a grandi e piccini mostrando tutto il processo di trasformazione dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei.



Quest’anno Asiago ospiterà inoltre lo chef di fama internazionale Ernst Knam tedesco di nascita e milanese d’adozione, proclamato Campione Italiano di Cioccolateria e diventato noto in Italia come Il “Re del Cioccolato” grazie all’omonimo programma TV che lo vede protagonista e particolarmente amato dal pubblico grazie al ruolo di giudice del seguitissimo programma “Bake Off Italia”. Ernst Knam salirà sul palco la mattina di sabato 8 febbraio dove stupirà il pubblico con il suo personalissimo stile caratterizzato dalla ricercatezza e da abbinamenti fuori dal comune. Le sue creazioni infatti seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la sua pasticceria inconfondibile.



ART & CIOCC® è un evento di Mark. Co. & Co. e della Città di Asiago, in collaborazione con Confcommercio e Confartigianato Asiago.