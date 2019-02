Art & Ciocc ad Asiago - Il Tour dei Cioccolatieri 2019

Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio ASIAGO ospiterà una nuova dolcissima tappa di ART & CIOCC ®, il tour dei più famosi maestri cioccolatieri che da dieci anni portano golosissime prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Europa...



Visto il successo delle scorse edizioni non potranno certo mancare le Lezioni di Cioccolato! L’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno della sua CIOKOFABBRICA lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi, esperimenti e degustazioni alla scoperta del cibo degli dei. La CIOKOFABBRICA ospiterà per la prima volta anche lo scultore Manuel Rossi di Asiago che nei giorni di manifestazione realizzerà una golosa scultura in cioccolato!



Vieni a trovarci, ti aspetta tanto BUON CIOCCOLATO ARTIGIANALE di ogni gusto e forma!!;)