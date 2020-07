Arrosticini VS Bombette Festival a Vicenza

Preparate lo stomaco perché arriva un weekend di gusto e divertimento all’insegna delle specialità abruzzesi. Da Mercoledì 22 a Domenica 26 Luglio 2020 va in scena presso il Park Farini di Vicenza la 23°edizione di Arrosticini VS Bombette Festival.

Nelle griglie roventi: in primo piano arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi. Conoscete queste specialità? Gli arrosticini, tipici dell’Abruzzo, sono noti anche come rustelle o arrustelle: si tratta di spiedini di carne ovina cotti alla brace, serviti al naturale oppure aromatizzati con rosmarino o peperoncino. Le bombette, invece, è uno dei più noti street food della Puglia: si tratta di involtini di vitello ripieni di capocollo e caciocavallo.

Su un ring molto speciale - 40 metri lineari di griglie - si sfidano due delle specialità da strada più amate d'Italia. Da una parte le bombette pugliesi, involtini di vitello ripieni o in alcuni casi avvolti da capocollo, con un cuore saporito di caciocavallo o canestrato pugliese. Una volta farcita la fetta di carne, questa viene arrotolata assumendo il tipico aspetto di una bombetta. Le bombette sono tipiche delle macellerie e bracerie (dal tradizionale metodo di cottura) di Bari, Brindisi e Taranto, città nelle quali è facile poterle consumare appena arrostite, o acquistarle per poi cuocerle a casa.

Dall’altro, gli arrosticini: un secondo piatto tipico della regione Abruzzo, conosciuti anche nel resto d'Italia e apprezzati a livello internazionale. Localmente gli arrosticini vengono chiamati anche rustelle o arrustelle, poiché in dialetto il verbo rustellare sta per cuocere alla brace. Vengono cotti alla brace sui tipici braceri chiamati fornacelle, furnacelle, rustillire o arrostellari, e serviti al naturale oppure aromatizzati con rosmarino o peperoncino. Nascono dalla tradizione pastorizia abruzzese, sono originari della zona pedemontana del Gran Sasso, in provincia di Pescara. In tutto l'Abruzzo, tuttavia, abbondano gli allevamenti di pecore e la carne ovina è uno degli alimenti regionali più diffusi.

Da Mercoledì 22 a Domenica 26 Luglio Park Farini di Vicenza - Arrosticini VS Bombette Festival

L’evento è a ingresso gratuito e prevede specialità di cucina tradizionale (anche vegetarianae vegana) con tante tipologie di carne (in primo piano arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi); il tutto accompagnato da birre artigianali e vini del territorio.

Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione o in alternativa del servizio d’asporto. Ad arricchire il festival sarà presente un’area relax con tavoli e con una selezione musicale di sottofondo per poter trascorrere un momento di grande convivialità.

Il festival andrà in scena il Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 18.30 (per aperitivo serale e cena), mentre la Domenica dalle ore 11.00 del mattino, con orario continuato a pranzo e a cena.