Arrivo della Befana a Mezzaselva e Treschè Conca di Roana

Giovedì 5 gennaio arriverà la Befana in due frazioni di Roana per festeggiare insieme l'Epifania con la fine delle festività natalizie. Alle ore 17 presso la sede della Pro Loco di Mezzaselva di Roana la "vecia" distribuirà caramelle per i più piccoli insieme alla cioccolata calda per tutti. Alle 21 a Treschè Conca di Roana l'arzilla vecchietta arriverà in piazzale Belmonte per salutare tutti i presenti e distribuire ai bambini le tradizionali calze piene di leccornie: la festa continuerà con vin brulè e cioccolata calda oltre l'estrazione della lotteria con ricca sottoscrizione a premi.

ELENCO MANIFESTAZIONI