Arrampicata sportiva sulle pareti rocciose del Brojon a Lumignano

Nel weekend saranno disponibili arrampicate sportive guidate sulle falesie del Brojon a Lumignano di Longare. Per i praticanti free climbers il signor Paolo Gregolin metterà a disposizione gratuitamente, nel limite del possibile, alcuni posti per il parcheggio e le strutture per pic-nic con bagno e doccia nel proprio Bed & Breakfast, funzionali all'attività sportiva. Il sig. Gregolin, esperto e appassionato arrampicatore, darà informazioni e consigli utili sulle falesie di casa. La struttura ricettiva è un punto di riferimento come "campo base" anche per riunioni degli appassionati delle pareti rocciose del Brojon. Ogni prima domenica del mese si potrà visitare anche l'Eremo di San Cassiano con l'Associazione Club Speleologico Proteo di Vicenza. Informazioni e contatti: sig. Paolo Gregolin, via Brojo 18 (dove ci sono le casette rosse) - Lumignano di Longare. Telefono : 348.4744470 - www.brojohill.com.

