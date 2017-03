Area Cultura Giapponese al Vicomix: workshop di manga, origami e scrittura

Durante il "Vicomix: Comics & Games", sabato 1 e domenica 2 aprile è in programma una sezione speciale dedicata alla cultura giapponese con alcuni workshop gratuiti sulla scrittura nipponica, sul disegno manga e sugli origami a cura di insegnanti di lingua madre. L'Area Cultura Giapponese "Easy World" prevede il corso di scrittura sabato (ore16) e domenica (ore 12), il corso di disegno manga (sabato alle 15 e alle 17) e il corso origami (solo domenica alle 14). Inoltre sempre in tema nipponico ci sarà anche l'Area Cabinati Giapponesi con i cabinati più divertenti, dalle pedane per ballare alle batterie elettroniche, alla console per dj alle cabine fotografiche giapponesi. Saranno presenti i seguenti cabinati: Drumnaia - DJ MAX - PUMP IT UP IN THE GROOVE 2 - Purikura. Postazioni gratuite per giocare su gaming station su PC ai seguenti giochi: Hearthstone - League of Legends - Overwatch (evento in collaborazione con www.gameovercomputer.it). Cabinati di retrogames da sala giochi gratuiti. Console old generation per giocare gratuitamente. Ingresso per la fiera: 9 euro intero - 7 euro ridotto - 6 euro cosplayer - 5 euro scuole - omaggio bambini under 6 e disabili. Evento in collaborazione con "Easy World". Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: info@easyworldnet.com.

Il programma dei corsi:

Workshop di Scrittura Giapponese: Sabato 1 aprile dalle ore 16:00 alle 17:00 - Domenica 2 aprile dalle ore 12:00 alle 13:00

Workshop Disegno Manga: Sabato 1 aprile dalle ore 15:00 alle 16.00 - Sabato 1 aprile dalle ore 17:00 alle 18:00

Workshop Origami: Domenica 2 aprile dalle ore 14:00 alle 15:00

ELENCO CORSI