Archivio Dainese, le tute dei grandi campioni in mostra

Un’esposizione permanente che presenta i progetti che hanno segnato il progresso nel campo della sicurezza, della performance sportiva e del design.

Dai leggendari 15 titoli mondiali di Giacomo Agostini, alle medaglie olimpiche di Sofia Goggia, passando per le emozioni della Parigi-Dakar con i suoi campioni coraggiosi, e lo spettacolo unico dell’iconico Valentino Rossi. Fino ad arrivare alle collaborazioni con le agenzie spaziali e alla preparazione del viaggio verso Marte. Dainese Archivio è una raccolta in 20 sezioni, ognuna con i propri protagonisti indiscussi. Persone che hanno segnato la storia con la propria storia. E la raccontano al DAR.

Dainese Archivio non è un museo ma una vera e propria esperienza multimediale e multisensoriale, attraverso la quale poter sperimentare e toccare con mano le tecnologie e le innovazioni che hanno segnato il progresso nel campo del design, della sicurezza e della performance sportiva. L’esposizione prende vita grazie al racconto dei protagonisti delle sue storie, i personaggi che hanno contribuito nello sviluppo e nella ricerca delle soluzioni che oggi sono standard nei rispettivi campi di applicazione.

Nel 1968 Lino Dainese parte, insieme a due amici, per un viaggio in Vespa alla volta di Londra. Da quest’esperienza nascerà il desiderio di costruire quel percorso che porterà Dainese, in quasi 50 anni di storia, a segnare in maniera concreta il mondo della sicurezza nel campo degli sport dinamici, e non solo. Una storia nata nel motociclismo, assieme ai suoi campioni più iconici, e continuata nei campionati del mondo di MTB e sci alpino, fino ad arrivare alle collaborazioni che hanno portato le tecnologie Dainese nello spazio.

Fin dal primo giorno, ogni prova, ogni prodotto, ogni disegno è stato conservato nell’archivio storico dell’azienda a Molvena. Un caveau inaccessibile, che ha alimentato nel tempo la ricerca e la sperimentazione, in funzione di un’innovazione sempre più al servizio dell’uomo. Ora, una parte di quell’incredibile collezione, è aperta al pubblico e a disposizione di tutti. Per comprendere, e ispirare le generazioni future.

DAINESE - DAR

Via dell’Economia 64/B

36100 Vicenza VI Italia

Orario

Venerdì e Sabato

dalle 11.00 alle 19.00

