"Architetture Barocche a Bassano": Villa Rezzonico e Chiesetta dell'Angelo

Sabato 29 aprile è in programma l'escursione "Architetture Barocche a Bassano" con visita guidata alla Villa Rezzonico e alla Chiesetta dell'Angelo a Bassano del Grappa per il ciclo di appuntamenti con "Sabati in Villa 2017". Ritrovo alle 14.50 presso il parcheggio della villa in via Cà Rezzonico 66. Al termine buffet offerto dal Consorzio Colli Berici e Grappa Valbrenta.

ITINERARIO: Villa Rezzonico è attribuita all'architetto Giorgio Massari e che ha ospitato personaggi illustri tra cui Napoleone Bonaparte. Il corpo centrale, con quattro torri angolari, richiama la tipologia del castello, mentre all'interno il grande salone centrale, decorato da stucchi eleganti, si rivela fastoso e scenografico. Due barchesse affiancano l'edificio padronale e la cappella, eretta nel 1733, è dedicata a San Giovanni Battista. Si arriverà poi, alla Chiesetta dell'Angelo, che fu costruita nel 1655 bassanese Giambattista Bricito. L'interno è a pianta elittica e una serie di 40 piccole tele decora la base della cupola ovale. La pala d'altare è opera di Giovanni Battista Volpato.

COSTO: 10 euro compresi ingressi con prenotazione obbligatoria.

GUIDA: Grazia Boschetti, animatrice del territorio del Consorzio Colli Berici e di Italia Nostra



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio, 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì dalle h. 8:30-13:00 e 15:00-18:30 e il sabato h. 8:30-13:00 - 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

ELENCO ESCURSIONI