ARCANGELO CORELLI - Concerti da camera Opera VI

“È per me una grande emozione riproporre a vent’anni di distanza i capolavori dei quattro concerti da camera che concludono l’opera VI di Arcangelo Corelli” dichiara Fabio Missaggia, fondatore dell’ensemble I Musicali Affetti nonché direttore artistico del Festival Spazio & Musica.

Domenica 20 ottobre alle 17,00 alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari sarà occasione per celebrare due anniversari: quello della sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza e quello di un ensemble che è diventato un riferimento per l’interpretazione storicamente informata del barocco.

Con lo stesso entusiasmo del concerto proposto nel giugno del 1999, a pochi giorni dalla storica inaugurazione delle Gallerie, Fabio Missaggia (violino di concerto), Matteo Zanatto (violino di concertino), Carlo Zanardi (violoncello di concertino) e I Musicali Affetti affronteranno l’ultima opera uscita postuma (1714, Roger) di colui che è stato definito l’Orfeo dell’Italia per il violino (Muffat).

Corelli si dedicò con cura a questa edizione, fino a ritirarsi dall’attività concertistica per seguire meglio la pubblicazione dei 12 concerti grossi, alcuni dei quali già conosciuti in tutta Europa magari sotto forma di introduzioni ad altre composizioni.



PROGRAMMA

Arcangelo Corelli (1653 -1713)

Sinfonia Santa Beatrice d’Este (Oratorio di G. Lulier - Roma e Modena 1689)

Grave – Allegro – Adagio, largo assai – Vivace

Concerto grosso op. VI n° 9

Preludio Largo - Allemanda Allegro - Corrente Vivace - Gavotta Allegro - Adagio - Minuetto Vivace

Concerto grosso op. VI n° 10

Preludio Andante largo - Allemanda Allegro - Adagio - Corrente Vivace - Allegro - Minuetto Vivace

Concerto grosso op. VI n° 11

Preludio Andante largo- Allemanda Allegro - Adagio - Andante largo - Sarabanda Largo - Giga Vivace

Concerto grosso op. VI n° 12

Preludio Adagio - Allegro - Adagio - Sarabanda Vivace - Giga Allegro

I MUSICALI AFFETTI

Fabio Missaggia violino primo di concertino e direzione

Matteo Zanatto violino secondo di concertino

Massimiliano Tieppo violino

Alessia Turri violino

Monica Pelliciari viola

Carlo Zanardi violoncello di concertino

Michele Gallo violone

Fabiano Merlante arciliuto

Lorenzo Feder cembalo

Alle 16,30 Fabio Missaggia incontrerà il pubblico per presentare l’opera di Corelli.

Biglietto unico a 7 euro - info e prenotazioni al numero verde delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari 800.578875

Vicenza, domenica 20 ottobre - ore 17,00 – GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI