Apre la nuova Agriyogurteria alla Fattoria La Greppia di Malo con prodotti a km. 0

Sabato dalle 9 alle 13 alla Fattoria La Greppia a Malo in via Monte Palazzo 25 (ex via SanTomio, 5) apre la nuova Agriyogurteria con un buffet di assaggi dalla colazione fino agli aperitivi. Si potranno degustare yogurt dolci/salati e creme varie con focacce e gallette.

Sarà in vendita uno speciale cestino con una selezione dei prodotti a chilometri zero La Greppia a prezzo promozionale e verrà distribuito un omaggio.

Per i più piccoli funzionerà l'animazione della Fattoria Didattica con laboratori per i bambini. Info: www.fattorialagreppia.it.

ELENCO INAUGURAZIONI

Gallery