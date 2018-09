Appuntamenti nei quartieri: camminate e incontri dedicati al benessere e al rispetto dell'ambiente

Giovedì 13 settembre, alle 20.45, spettacolo teatrale per famiglie nell'ambito della Festa d'Autunno a Santa Croce Bigolina, a cura del Circolo Noi Riviera – Comitato Festa d'Autunno e dell'ufficio partecipazione. Info: 0444222720, circoscrizione2@comune.vicenza.it

Giovedì 13 settembre, alle 17.30, al Centro Aggregazione Anziani di via C. Colombo 7, nuovo appuntamento nell'ambito dei giovedì culturali di Senior Veneto: Gianrico canterà “I migliori anni…..”. Si potranno ascoltare brani di Ranieri, Baglioni, Morandi, P. Harum, Pooh, Endrigo, Dalla, Zero, Elvis, Celentano, Zarrillo, Paul Anka, The Platters, Sinatra, J. Lennon, Bee Gees, L. Armstrong. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno il concerto si svolgerà all'aperto. A cura APS Senior Veneto e dell'ufficio partecipazione. Info: APS Senior Veneto tel. 0444961837 seniorveneto@gmail.com

Sabato 15 settembre dalle 9 alle 17.30, in Villa Squarzi, Casa Materna di Longara (ingresso in via Cipro 16), “Educare è avere Cura della Comunità”, con Johnny Dotti, pedagogista, imprenditore sociale, presidente di Welfare Italia. Un convegno e nove laboratori per festeggiare i primi 10 anni di Alinsieme. A cura di Alinsieme, con IPAB Vicenza, e dell'ufficio partecipazione. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: cell 3455139791, segreteria@alinsiemecoop.org

Sabato 15 settembre dalle 9 alle 18, alla Locomotiva, in via Rismondo 2 “Sensorial experience full day", a cura della psicologa Natascia Galzignato e dello fisioterapista Ronny Marchetto”. Per(corso) esperienziale per migliorare il proprio benessere e scaricare naturalmente le proprie tensioni e lo stress attraverso tecniche ipnotiche. A cura di La Locomotiva e dell'ufficio partecipazione. Evento a pagamento, per massimo 16 iscritti. Informazioni e prenotazioni: Natascia 3478484203. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Sabato 15 settembre, alle 18, Qu Bi Gallery, corso Fogazzaro 21, presentazione del libro di poesie “Scintille di speranza” di Renata Filippi, Carla Galvan e Rada Rajic, con le autrici e il giornalista Alessandro Scandale. A cura di Qu Bi Gallery e dell'ufficio partecipazione. Info: www.qubimedia.it

Sabato 15 settembre, alle 20.45, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nel quartiere di Maddalene, “L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono”, lettura e spettacolo per voce e chitarra con Davide Peron e Davide Dolores per sensibilizzare al rispetto per l’ambiente e la natura, con particolare riferimento alle risorgive della roggia Seriola di Maddalene. A cura Comitato Restauro Complesso Monumentale di Maddalene e dell'ufficio partecipazione. Info: Comitato Restauro Complesso Monumentale di Maddalene cell. 3297454736 gianlorenzo.ferrarotto@gmail.com

Domenica 16 settembre, alle 18, al centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, recital pianistico e concerto con Elia Cecino. A cura dell'Associazione Docenti Musicisti e dell'ufficio partecipazione. Info: www.admvicenza.it, adm_ vicenza@libero.it

Domenica 16 settembre, in viale San Lazzaro, gita all'Acquario di Genova. A cura A.P.S. Senza Frontiere e dell'ufficio partecipazione. E' necessaria la prenotazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org Lunedì 17 e 24 settembre, alle 19, in viale della Pace 87, Tedesco: ripasso grammaticale per livello A1, a cura del Centro Culturale Italo Tedesco e dell'ufficio partecipazione. Info: gratuito su prenotazione, 0444 512516, info@italotedesco.de

Lunedì 17 settembre, alle 20.30, viale della Pace 87, Tedesco: ripasso grammaticale di: Pronomen/Die Fälle. A cura del Centro Culturale Italo Tedesco e dell'ufficio partecipazione. Info: gratuito per livello A2 o superiore su prenotazione, 0444 512516, info@italotedesco.de

Lunedì 17 settembre, alle 20.45, all'oratorio Araceli, “Funghi dal Vero”, conferenza divulgativa a cura Gruppo Micologico Bresadola e dell'ufficio partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Mercoledì 19 settembre, alle 9.30, al Centro Aggregazione di via C. Colombo 7, i mercoledì del benessere, percorso per adulti/anziani attraverso il movimento, i colori, la musica, la memoria, il respiro e la voce. Guidato da Francesca Montemezzo, pedagogista clinico. Primo appuntamento gratuito. A cura di APS Senior Veneto e dell'ufficio partecipazione. Info: APS Senior Veneto tel. 0444961837 seniorveneto@gmail.com

Mercoledì 19 settembre, Basilica. Visita e curiosità con l'ingegner Fabio Gasparini. A cura di Vicenza In Centro e dell'ufficio partecipazione. Info e prenotazioni: geom. Mario Fiorin 335 8388148, vicenzaincentro@gmail.com. Ritrovo alle 10 all'entrata sotto la torre Bissara

Mercoledì 19 e 26 settembre, alle 19, in viale della Pace 87, lezioni di Tedesco per Principianti, a cura del Centro Culturale Italo Tedesco e dell'ufficio partecipazione. Info: gratuito su prenotazione a n. 0444 512516, info@italotedesco.de Mercoledì 19 settembre, dalle 20 alle 22, DOVE?, “Introduzione al Bitcoin e Criptovalute”. Serata base di avvicinamento al Bitcoin e Blockchain, criptovalute alternative al Bitcoin. A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza” e dell'ufficio partecipazione. Ingresso gratuito - Info: Carlo 347 0089309, Igor 329 2011682

Mercoledì 19 settembre, alle 20.30, in viale della Pace 87, ripasso grammaticale di tedesco: Perfekt/Präteritum. A cura del Centro Culturale Italo Tedesco e dell'ufficio partecipazione. Info: gratuito per livello A2 o superiore su prenotazione a n. 0444 512516, info@italotedesco.de

Attività motorie Cammina che ti passa...ma con noi! La salute viene camminando in compagnia. Percorsi di cammino guidati nella nostra città a cura di A.Sa.Be. A.S.D. in collaborazione con il servizio igiene alimenti e nutrizione ulss8 Berica - dipartimento prevenzione e con l'ufficio partecipazione. Ritrovo alle 8.15, partenza alle 8.30: il lunedì 17, 24 settembre e 1 ottobre alla chiesa di San Pio X, il mercoledì 12, 19, 26 settembre e 3 ottobre alla chiesa della Madonna della Pace alla Stanga, il venerdì 14, 21, 28 settembre e 5 ottobre alla chiesa parrocchiale di San Benedetto a Bertesinella.

Le passeggiate sono adatte a tutti e durano 1 ora - 1 ora e 30 circa. In caso di pioggia l'uscita verrà sospesa. Partecipazione gratuita previa iscrizione all'associazione comprensiva di assicurazione. Informazioni: 3391986918, asabe@libero.it Camminare fa bene alla salute. Percorsi guidati di cammino e di nordic walking a cura di A.Sa.Be. A.S.D. con l'ufficio partecipazione.

Il 12 settembre alle 18.30 dalla chiesa di San Benedetto a Bertesinella, il 19 settembre alle 18.15 dalla chiesa di San Giorgio (Gogna), il 26 settembre alle 18.15 dalla chiesa di Debba in Riviera Berica, il 3 ottobre alle 18 dalla chiesa di San Giovanni a Laghetto, il 17 ottobre alle 17.45 dalla chiesa di San Carlo (Villaggio del Sole), il 24 ottobre alle 17.30 dalla chiesa di S. Antonio (Ferrovieri). In caso di pioggia l'uscita verrà sospesa. Partecipazione gratuita previa iscrizione all'associazione comprensiva di assicurazione. Informazioni: 3391986918, asabe@libero.it

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Il 9 e 15 settembre anche dalle 20.30 alle 23 Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com. Ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.30, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio mamme-bambini, nonni-nipoti per stare insieme e condividere esperienze. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni sabato, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, Scacchi per i più Piccoli. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112 Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale San Lazzaro 112, Servizio di ambulatorio. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org Appuntamenti del Gruppo Pensionati La Rondine, al Centro di via Calvi 56 Tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco delle Carte, a cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco del Burraco. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17, al Centro di via Calvi 56, misurazione della pressione e della saturazione. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, La grande Tombola. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it

Ogni mercoledì e sabato, dalle 15 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Torneo di bridge. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444504924, rondine_1926@libero.it Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9 Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, giochi per bambini, attività ricreative gestite dalle mamme. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, “Delos per la città”. Serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione A cura Associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione D.E.L.O.S. cell. 3398946918, info@delosvicenza.it

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, Servizio di infermeria: controllo dell’udito, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org Ogni venerdì e sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, gioco del burraco, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, pomeriggio di ballo, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444961837, paride.frighetto@seniorveneto.org Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì dal 10 settembre alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Corso di Tai Chi. A cura Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com. Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Tombola/Bingo con video gigante. A cura Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì dalle 16 alle 18 Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, dedicato a consulenza legale per la famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., dell'associazione Terra di Mezzo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com Altri eventi continuativi

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444510795, email clubisempreverdi@alice.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro civico della Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga con l'ufficio partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it