Appuntamenti in centro storico e nei quartieri di Vicenza dal 7 al 12 giugno

Giovedì 7 giugno, dalle 9, in viale S. Lazzaro 112, gara di bocce a coppie. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: tel. 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Giovedì 7 giugno, alle 19.45in Villa Tacchi, in viale della Pace 87, “Nutrire il corpo. Nutrire la mente”, conferenza con Antonella Ferrari, insegnante di meditazione. A cura di Università Spirituale mondiale Brahma Kumaris onlus in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 340 2152224, www.brahmakumaris.it, bkvicenza@gmail.com

Giovedì 7 e 14 giugno, dalle 20 alle 21.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Laboratorio di lettura espressiva per adulti: dalla parola all’emozione”, a cura di Luca Toschi, Educatore Teatrale. A cura La Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Donato 393 9412817, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Giovedì 7 giugno, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Quando servono gli integratori?”, relatore Ferdinando Donolato. Incontro nell’ambito del ciclo “Serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente”. A cura associazione culturale nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: sc@acnin.it, 0444 375064, www.acnin.it

Sabato 9 giugno, dalle 15 alle 17.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “REFRESH Air. Rinfresca e respira aria libera”, come coltivare aria pulita in casa. Che cosa stai respirando? L’importanza di respirare aria libera e pulita in casa. Metodi e consigli pratici per coltivare aria pulita in casa. Possibili sistemi di monitoraggio semplici per comprendere cosa stiamo respirando. Le basi per un edificio salubre: come costruire la salubrità nell’abitare. A cura degli architetti Marta Casa e Sabrina Gentilin in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso a pagamento: 5 euro a persona. Necessaria preiscrizione con mail a artedidisporrelospazio@gmail.com

Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Da sabato 9 a domenica 17 giugno, Festa del Giglio, 60^ edizione, nella Parrocchia di S. Antonio ai Ferrovieri: torneo di calcio, teatro, giochi ed intrattenimenti per tutti. A cura Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Programma su Facebook FestaDelGiglio.

Domenica 10 giugno, dalle 8.30, Anconetta Pedala, 35^ edizione, 33° trofeo Fulvio Tolio, 13^ passeggiata in risara. A cura Circolo Ricreativo Montegrappa, Associazione Postumia, in collaborazione con Club I Sempreverdi e Gruppo Donatori di Sangue e con l'assessorato alla partecipazione.

Programma:

ore 8.30 ritrovo in Piazzale Chiesa Anconetta, partenza alle 9; arrivo a Grantortino, ristoro, rientro con arrivo al campo sportivo di Anconetta con assaggio di riso.

Iscrizioni: Bar Parrocchiale di Anconetta tel. 0444 303833. Per i gruppi dalle 16 alle 21 di sabato 9 giugno e alla partenza fino alle 8.30.

Info: Circoscrizione 4, tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it

Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 12, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Meditabondo”, workshop esperienziale che riporta all’arte del sentire tramite stimoli creativi ed esercizi divertenti. Da un viaggio fisico ad un viaggio più introspettivo. A cura di Matteo Comito e Arianna Giaretta in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso ad offerta libera. Info e iscrizioni entro il 6 giugno: Matteo 340 9706447 - Arianna 349 5060768.

www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Lunedì 11 giugno alle 20.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, presentazione del libro “Canapa Revolution, tutto quello che c’è da sapere sulla cannabis” di Chiara Spadaro. Un libro attualissimo che illustra tutte le virtù e i segreti della cannabis sativa: una pianta “rivoluzionaria”, ecologica, terapeutica. Non solo per i suoi principi attivi, ma per la duttilità dei suoi impieghi in campo medico, alimentare, tessile, bioedile. A cura della Locomotiva e di Chiara Spadaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Lunedì 11 giugno, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “Funghi a confronto”, serata sul riconoscimento dei funghi, relatore G. Dei Zotti. A cura Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Martedì 12 giugno, dalle 20.30 alle 23, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, gioco del burraco con la maestra Valeria Croci, per esperti e principianti. Il Burraco è un gioco di carte appassionante e coinvolgente. A cura La Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com, Valeria 328 3851863.

Fino al 27 giugno, “Natura & montagna”, in via Rismondo 2, mostra fotografica di Alessandro Zaffonato. A cura Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di visite: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Info: www.ilpuntofocale.com, Facebook Fotoclub.IlPuntoFocale

Fino al 30 giugno, rassegna d'arte, pittura, scultura e ceramica dei soci dell'Unione Cattolica Artisti Italiani al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3. A cura Circolo d'Argento a.p.s. e di U.C.A.I. in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione

Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica pomeriggio su appuntamento telefonando al 3334612202. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com