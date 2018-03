Appuntamenti in centro storico e nei quartieri dal 22 al 29 marzo

Eventi in centro storico

Giovedì 22 marzo, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, conferenza “Nella rete di Elena: sentieri di seduzione”, a cura di Valentina Traverso e di Daniela Caracciolo. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: tel. 0444 964262

Sabato 24 marzo, alle 16.30, da Silene, in stradella del Garofolino 7/9, “Laboratorio di fiabe”, lettura e attività artistiche per bambini dai 3 ai 10 anni con Brigida Pavin e Valeria Maltauro. A seguire merenda biologica. A cura di Silene Bottega & Cucina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Prenotazione obbligatoria, costo euro 3. Info: tel e fax: 0444 547012, www.silenebio.com

Lunedì 26 marzo, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, apertura dell'anno sociale del Gruppo Micologico Bresadola, incontro conviviale e proiezione delle attività svolte nel 2017, a cura di Franco Gasparini

In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Martedì 27 marzo, dalle 17.30, visita guidata alla mostra “La seduzione: mito e arte nell'Antica Grecia” alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari. A cura di Fidapa BPW Italy sezione di Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. A seguire Cerimonia delle candele (evocazione dell'unione simbolica della socie dei 5 continenti). Ingresso gratuito solo su prenotazione.

Infine momento conviviale presso il ristorante Il Tinello (la cena è a pagamento e su prenotazione). Info: tel.348 8122638, fidapavicenza@gmail.com

Eventi nei quartieri

Giovedì 22 marzo, dalle 17 alle 18.30, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, “Disegnastorie”, laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni. A cura de “La Locomotiva” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Referente Katarina, kattylemail@yahoo.it. Ingresso gratuito

Giovedì 22 marzo, alle 18, nel Salone del Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, concerto “Magie delle note”, a cura dell'associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: circoscrizione7@comune.vicenza .it

Giovedì 22 marzo, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “La digestione”, relatrice Renata Filippi, nell’ambito delle serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione culturale nazionale igienistiche naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it, oppure tel. 0444 375064, www.acnin.it

Giovedì 22 marzo, alle 21, al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, serata di presentazione dei progetti per i soci del Fotoclub Il Punto Focale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.ilpuntofocale.com, facebook Fotoclub.IlPuntoFocale

Venerdì 23 marzo, alle 20.30, nel salone di Villa Tacchi, in viale della Pace 87, Il piacere di leggere, "Non solo Thomas - la scapestrata famiglia Mann", con Annette Neises e Adriano Marcolini. A cura del Centro Culturale Italo Tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: Centro Culturale Italo Tedesco tel. 0444-512516 info@italotedesco.de, www.italotedesco.de

Venerdì 23 marzo, alle 21, al Centro di Aggregazione di via Colombo 11, “Viaggio in Cina”, con commenti di due soci GAV. Nell’ambito delle serate culturali del GAV, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.gruppoalpinisticovicentino .com, gavvicenza@gmail.com

Sabato 24 marzo, dalle 16 alle 18, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Stage teatrale ed emozionale Teatro in movimento”, stage per ragazzi e adulti di ogni età condotto da Stefania Pimazzoni. A cura dell’associazione Ensemble Teatro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Evento a pagamento: 25 euro a persona. Numero massimo 20 persone. Info e iscrizioni: Sinico Irma 335 5439976 - Pimazzoni Stefania 320 3271683, info@ensemblevicenza.com, www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Sabato 24 marzo, alle 16.30, alla Galleria Parco Città, Benvenuta primavera, concerto degli allievi dei corsi musicali per accogliere la nuova stagione. A cura dell’associazione Culturale Musicale MusicAria in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: www.parcocitta.it

Sabato 24 marzo, alle 17.30, nel Salone di Villa Tacchi, viale della Pace 87, “Da Legame a Relazione. La via dell'Amore Vero”, conferenza di tematica spirituale con Luca Campana, insegnante di meditazione. A cura di Università Spirituale mondiale Brahma Kumaris onlus in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 340 2152224, www.brahmakumaris.it, www.rajayoganewsletter.com. Ingresso libero

Sabato 24 e domenica 25 marzo, alle 20.45, spettacolo di prosa “Rosalind Franklin” al Teatro Comunale. A cura di C.N.A. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione . Ingresso ridotto per i tesserati CNA. Info e prenotazioni: valentino.cattelan@cnavicenza. it, 0444 569900

Sabato 24 marzo, dalle 2 alle 24, nell’aula magna della scuola media Carta, in via Carta 3, “Bal Folk”, festa di danze popolari ballando sui ritmi delle più belle danze popolari del repertorio internazionale. A cura della Farandola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it. Ingresso gratuito. Gradito contributo gastronomico.

Sabato 24 marzo, alle 21,al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “Copa la vecia”, commedia tratta da "La Zuppiera" di Robert Lamoureaux, regia e versione in dialetto veneto di Piergiorgio Piccoli, con la Compagnia Cantiere Nautilus (Vicenza), in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: intero euro 8, ragazzi fino 14 anni euro 4

Info: tel. 0444 912779 – www.teatrocabalbi.com, info@teatrocabalbi.com

Domenica 25 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, al parco di Villa Tacchi, in viale della Pace 89, Il mistero di Villa Tacchi, terza edizione. Gioco investigativo a tappe a cura dell'associazione di promozione sociale Assogevi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. In caso di maltempo presso il salone della centro civico della circoscrizione 3, in viale della Pace 87. Partecipazione gratuita e aperta a tutti. Info: Assogevi tel. 0444 1446210, cell. 377 7064375, assogevi@gmail.com, www.assogevi.org

Domenica 25 marzo alle 18, nel salone del Centro Civico Circoscrizione 7, via Rismondo 2, concerto “Il fascino romantico in Robert Schuman. Composizioni pianistiche, scritte e lettere”. A cura dell'associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza .it

Lunedì 26 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, al centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, “Cosa porta a rompere l'armonia di una coppia?”, relatore Fiorenzo Saggin. L’incontro fa parte dei Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza .it, tel. 0444 222770

Martedì 27 marzo, dalle 20.30 alle 23, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com , Valeria 328 3851863

Giovedì 29 marzo, alle 21, in via Rismondo 2, Passione fotografia: Giulio Malfer e Piero Cavagna presentano il loro progetto "Touch". A cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.ilpuntofocale.com, Facebook Fotoclub.IlPuntoFocale