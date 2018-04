Appuntamenti in centro storico e nei quartieri dal 2 al 5 aprile

A cura dell’assessorato alla partecipazione

Lunedì 2 aprile, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Pasquetta alla Rondine, pomeriggio danzante con orchestra e incontro conviviale per i soci. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Martedì 3 e mercoledì 11 aprile, alla Locomotiva, via Rismondo 2, dalle 20.30 alle 23, gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Mercoledì 4, 11, 18 aprile, alla Locomotiva in via Rismondo 2, dalle 16 alle 17.30, “Accanto e insieme”, pittura interattiva/espressiva madre-figlia, a cura di Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. I figli vanno accompagnati e supportati sulla loro strada, secondo i propri talenti. Vanno ascoltati e hanno bisogno sia data loro fiducia. Sono diversi dai genitori e per questo prenderanno vie alternative alle loro. Gli incontri permetteranno di percorrere questo cammino dipingendo assieme, con alcune “accortezze”. Possono partecipare anche i papà. Info e iscrizioni: Michela 392 8014080, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Mercoledì 4-11-18 aprile, alle 20.30, alla Locomotiva, via Rismondo 2, “Sbloccare il proprio potenziale”, corso tenuto da Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Partiamo sempre dal presupposto che gli altri, le situazioni, le circostanze, devono cambiare invece no! Siamo noi a dover cambiare e tutt’attorno si modificherà. Tutto dipende da noi. Cosa ci blocca e quali sono le risorse a cui poter attingere. Il percorso darà il giusto tempo per scoprire e sfruttare le immense risorse di cui disponiamo ma ancora non ne abbiamo piena consapevolezza. Info e iscrizioni: Michela 392 8014080, www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Giovedì 5 aprile, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “Bassani poeta”, conferenza a cura di Renata Bedin. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Giovedì 5 aprile, alle 20.30, alla Locomotiva, via Rismondo 2, presentazione del libro “Il pane fatto a mano” Altraeconomia edizioni, con l’autrice Chiara Spadaro e i produttori del progetto “Genuino ai Ferrovieri”. 33 ricette e storie di pane buono, bio e solidale. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. A seguire degustazione di pane e altri prodotti genuini. Fare il pane in casa con la pasta madre e i grani antichi delle filiere corte è un gesto semplice, quotidiano ma anche “politico”, perché unisce il piacere, il diritto a un'alimentazione più sana e la difesa della biodiversità agricola. “Genuino ai Ferrovieri” è una rete indipendente di aziende agricole e artigiane di dimensioni familiari, cooperative sociali e associazioni del territorio di Vicenza e dintorni. Info: Chiara genuinoaiferrovieri@gmail.com, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Giovedì 5 aprile, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Autogestione della salute”, relatrice Renata Filippi, nell’ambito delle serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it oppure Ida Carboniero tel. 0444 375064, www.acnin.it

Sono aperte le iscrizioni del corso base per utilizzare smartphone e tablet che si svolgerà al Centro aggregazione di via Colombo 7/9. Il corso prenderà avvio lunedì 9, e si svolgerà il lunedì e il venerdì, dalle 16 alle 18. E' organizzato dall'A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

___________________________________________

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli” . Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it .

Dal lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola , a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .