"Appuntamenti con le Stelle": serate astronomiche a Noventa Vicentina

Dal 22 marzo al 3 aprile l'assessorato alla cultura del comune di Noventa Vicentina organizza le serate astronomiche "Appuntamenti con le Stelle" in collaborazione con l'Osservatorio "Alcor e Mizar" di Agugliaro. Previsti 3 incontri ad ingresso gratuito sempre alle 20.45 presso la saletta del Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina in via Broli.

Il programma delle serate:

Mercoledì 22 marzo - ore 20.45 - Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina: Incontro "Come Nascono, Funzionano e Muoiono le Stelle"

Mercoledì 29 marzo - ore 20.45 - Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina: Incontro "Alla Conquista della Luna"

Lunedì 3 aprile - ore 20.45: Uscita didattica all'Osservatorio Astronomico "Alcor e Mizar" di Agugliaro

