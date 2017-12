Appuntamenti centro storico e quartieri di Vicenza: guida weekend fino al 21 dicembre

Numerosi gli eventi nel centro storico e nei quartieri per il weekend da sabato 16 fino giovedì 21 dicembre a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione e altre associazioni del territorio berico tra mostre, incontri, conferenze, manifestazioni, corsi, spettacoli e concerti.

CALENDARIO EVENTI:

Domenica 17 dicembre alle 18 al Centro Civico Circoscrizione 7 in via G. Vaccari 107, “Concerto Pianistico” su pianoforte "Challen" - Londra 1804. Responsabile del laboratorio Anna Lorenzato. A cura Associazione Docenti Musicisti di Vicenza. Info: Maria Antonietta Piva Fantato - 0444.571282.

Lunedì 18 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30 al Centro Civico dei Ferrovieri in via Vaccari 2, Tradizioni e cucina condivisa, con scambio degli auguri. Partecipano Amedeo Sandri e Antonio Bertoldo (Gruppo il cibo è di tutti). Incontro nell’ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati a cura della Scuola del lunedì ''Don Carlo Gastaldello''. Ingresso libero. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770.

Giovedì 21 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30 al Centro Civico dei Ferrovieri in via Vaccari 2, conferenza dal titolo “Mantenere l'entusiasmo nella coppia”, relatore Renato Marini. L’incontro si inserisce all’interno della serie di serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche naturali (A.C.N.I.N.). Info: sc@acnin.it o Ida Carboniero - 0444.375074 - www.acnin.it

Mostre:

Sabato 16 dicembre alle 18.30 a Palazzo Cordellina di Vicenza verrà inaugurata la mostra itinerante "Great Italian Emotions" su Paolo Rossi e l'Italia del 1982 per rivivere la vittoria dei mondiali in Spagna con una straordinaria raccolta di cimeli unici, dal Pallone d'Oro alla Scarpa d'Oro, video installazioni, fotografie, articoli, filmati, oggetti, maglie e ricordi di grandi personaggi, che insieme a Pablito furono protagonisti di quel momento irripetibile, da Bearzot a Pertini fino a Cabrini a Tardellio: attesa anche la Coppa del Mond. Sempre sabato prologo alle 17 in piazza dei Signori con la presenza dell’amministrazione comunale, di Paolo Rossi, di una rappresentativa delle squadre giovanili del Vicenza Calcio e di altre squadre della provincia. L'esposizione si potrà ammirare fino a lunedì 8 gennaio 2018. Ingresso libero tutti i giorni dalle 10 alle 18 (chiusa il 25 dicembre e l'1 gennaio).

Mercoledì 20 dicembre, alle 18, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, inaugurazione della mostra “Scripofilia!!! Titoli di Stato, obbligazioni e azioni fuori corso” di titoli ante e post unità d'Italia. A cura Unione Filatelica e Numistatica Vicentina. La mostra si potrà visitare fino al 29 dicembre dal lunedì al venerdì 15 - 18.30. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico):

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e numismatica "Dentelli e Tondelli" - Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura di Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Ogni mercoledì pomeriggio Sportello Sociale al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura de Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444. 569900 - circolodargento@gmail.com

Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, La Grande Tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, Tombola/Bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900 - circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.569900 - circolodargento@gmail.com.

Appuntamenti continuativi al Centro La Locomotiva (Ferrovieri):

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 393.9412817.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al Centro Civico della Circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

Appuntamenti continuativi al Centro di Aggregazione in viale San Lazzaro 112:

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444.963068 - centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444.963068 - centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444.963068 - centro.sf@libero.it.

Appuntamenti continuativi al Centro Aggregazione Anziani di via Colombo 7/9 a cura di A.P.S. Senior Veneto:

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco Bimbi, attività ricreative gestite dalle mamme, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto - 0444.961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della Tombola al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto - 0444.961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Servizio di infermeria per il controllo dell’udito. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto 0444.961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e Ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444.961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì, dalle 14.30 alle 18 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco delle Carte - Burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto 0444.961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Pomeriggio di ballo. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto 0444.961837 - paride.frighetto@seniorveneto.org

Altri eventi continuativi:

Ogni lunedì, dalle 20 alle 22.30, "Balla che ti Passa!", alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello principiante ed intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445.855731 - www.lafarandola.it - lafarandola@yahoo.it

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, "Delos per la città 2017": serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. - 339.8946918 - info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444.510795 - clubisempreverdi@alice.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI