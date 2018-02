Appuntamenti a Schio: guida weekend fino al 22 febbraio

Per la giornata del ricordo, Palazzo Toaldi Capra ospita una mostra sul tema. Apre anche Radicalia la mostra fotografica di Piero Martinello. Vari gli incontri proposti, tra cui quello sul doping nello sport, un altro di presentazione del Corpo Militare ACISMOM ausiliario dell'esercito italiano e un terzo sull'osservazione del cielo.



fino al 25 febbraio 2018 - MOSTRA: Giorno del ricordo 2018 - In occasione del Giorno del Ricordo 2018

curata dallo storico Guido Rumici per l'A.N.V.G.D. (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Mostra "Fascismo, Foibe, Esodo - Tragedia del Confine Orientale" prodotta dalla "Fondazione Memoria della Deportazione" aderente all'I.N.S.M.L.I (istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia) e patrocinata dall'ANPI

Palazzo Toaldi Capra

Orario: venerdì dalle 15.30 alle 19.00 sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

fino al 25 marzo 2018 - RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI

MOSTRA Di carta / Papermade - Essere a casa/This is my place - biennale delle opere in carta - Orari: sab e dom 10.00-12.30 / 15.30-19.00 - visite guidate gratuite su prenotazione il 15 febbraio, il 1° marzo e il 22 marzo, ore 20.00

Info: 0445 691392, cultura@comune.schio.vi.it - Palazzo Fogazzaro

http://dicartapapermade.wixsite.com/dicartapapermade

FB: Di Carta/Papermade Biennale Internazionale delle Opere in Carta

GIORNO PER GIORNO - 15 febbraio - Corso: Introduzione alla psicologia e alle teorie psicologiche

15 – 22 febbraio - dalle 19.00 alle 20.30 a cura dell'Accademia Popolare di Studi Storico – Filosofici Aretè

Con la Prof.ssa Ylenia D'Autilia - Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Fogazzaro – dalle 19.00 alle 20.30

Info e Costi: Adulti 40 euro 6 lezioni – 15 euro 2 lezioni / Studenti 10 euro 6 lezioni – 5 euro 2 lezioni

È richiesta l'iscrizione per poter accedere ai corsi. Le iscrizioni si svolgono alla libreria UBIK – Via Btg. Val Leogra 79 Schio Tel. 0445532476 - accademiafilsschio@libero.it – Tel. 3487506936



16 febbraio - Incontro: Lo sport del doping (chi lo subisce, chi lo combatte)

Incontro - dibattito con Alessandro Donati, ex allenatore della nazionale di atletica leggera italiana, che presenterà il suo libro "Lo sport del doping" - L'autore incontrerà anche gli studenti delle scuole superiori venerdì 16 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 presso il Palazzetto Don Bosco in Via Marconi, 14 - A cura del Gruppo Insegnanti Educazione Fisica Schio – GIEFS

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Toaldi Capra_Sala Affreschi – ore 20.30

Conferenza: "Il Corpo militare ACISMOM" - In occasione della visita in città del Generale Direttore Capo del Personale Mario Fine, Comandante del Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Si parlerà, della storia, dell'organizzazione e delle attività del Corpo Militare ACISMOM, quale Corpo Speciale Ausiliario dell'Esercito Italiano, e della presenza e azione dello stesso nel Nord Est Italia - Introduce e modera il giornalista Paolo Rolli - Ingresso libero - Palazzo Fogazzaro – ore 18.00

Mostra fotografica: Radicalia di Piero Martinello - Fabbrica Saccardo -Contrà Progresso - Orari: vernissage 16 febbraio ore 18.30 - Schio Teatro Veneto: La Trappola – Una delle ultime sere di Carnevale di Carlo Goldoni - Un cast di 14 interpreti per il nuovo allestimento de La Trappola, una tra le storiche e più applaudite compagnie amatoriali del vicentino, che porta in scena la commedia autobiografica di Goldoni scritta per congedarsi dalla Sua Venezia nel 1762 prima della partenza per Parigi - Con Raffaella Giulianati - Maurizio Cerato - Ilaria Rigoni - Stefano Farina - Maddalena Galvan - Andrea Mervisan - Lidia Munaro - Stefano Parise - Patrizia Lovato - Gabriele Casarotto - Silvia Ronco - Marco Francini - Loredana Fucito - Paola Dalmoro - Biglietteria e Info: Teatro Civico - Via Pietro Maraschin n. 19 – Schio http://teatrocivicoschio.net/theama-teatro-el-moroso-de-la-nona/ - info@teatrocivicoschio.it - Tel. 0445 525577

Conferenza: Stargate: una Finestra sull'Universo - "Il cielo invisibile" con lal Prof.ssa Leopoldina Moro, che parlerà dei risultati ottenuti dai telescopi che funzionano a lunghezze d'onda diverse: dal visibile all'infrarosso, dai raggi X agli UV - A cura del Gruppo Astrofili - Lanificio Conte_Spazio Espositivo – ore 21.00

Venerdì 16 febbraio

Il corpo militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

Palazzo Fogazzaro ore 18

con Mario Fine, Generale Direttore Capo del Personale, Comandante del Corpo Militare ACISMOM, moderatore Paolo Rolli.

Presentazione del libro Lo sport del doping di e con Alessandro Donati, ex allenatore nazionale di atletica leggera, consulente dell'agenzia mondiale antidoping (WADA)

Palazzo Toaldi Capra, Sala degli Affreschi ore 20.30

Il cielo invisibile; l'osservazione del cielo a diverse lunghezze d'onda

Stargate – Una finestra sull'universo- 40° anniversario GAS – Gruppo Astrofili di Schio

Lanificio Conte_Sala conferenze ore 20.30

relatore Leopoldina Moro

Teatro Civico - Schio Teatro Veneto 2017-2018

Una delle ultime sere di carnovale di Carlo Goldoni

Compagnia La Trappola, regia di Alberto Bozzo Info:info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it

Sabato 17 febbraio

Paesaggi Sonori

Teatro del Circolo Cattolico di Magrè ore 20.30

Concerto di Harmonie Caelestis (Elena Antoniazzi: mezzosoprano; Massimo Criveletto: flauto traverso e flauto irlandese; Teresina Croce: pianoforte)

Domenica 18 febbraio

Vieni a teatro con mamma e papà

Racconto alla rovescia. Un cantastorie per grandi e piccini con Claudio Milani

Teatro Civico ore 17

Info:info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.ito.

Martedì 20 febbraio

Presentazione del libro Madre Moretta, sorella universale, ancora ci parla.

Teatro Madri Canossiane, Schio ore 16.30

Testimonianze di chi ha conosciuto suor Bakhita; con m. Maria Carla Frison e m. Laura Maier

Buddy Bolden Blues Frank De Franceschi chitarra, Laura Paron voce recitante

I martedì dell'Accademia 2018

Accademia Musicale - Salone Renato Maioli ore 20.30

Info: www.accademia-musicale.it tel. 0445.529888

ALTRE INIZIATIVE

Concorso cinematografico: 281 Film Festival

Concorso Filmaker rivolto a scuole e giovani.

Concorso con invio di proposte fino al 28 febbraio 2018. Al primo di ogni categoria premi in denaro.

A cura dell'associazione Sottotitolo

Info: Tel. 3409647789 Giovanni – Tel. 3497064083 Alessandro – www.salapoleo.com – info.281ff@gmail.com - facebook.com/281filmfestival

INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'

NUOVO ORARIO SPORTELLO QUIEDILIZIA - Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00