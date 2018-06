Appuntamenti a Schio dal 27 al 29 giugno

Settimana orientata ai festeggiamenti del Santo Patrono con grande varietà di eventi tra cui l'apertura Palazzo Boschetti, il Luna Park al Piazzale Pubblici Spettacoli, l'apertura straordinaria della mostra "Il mondo del treno in miniatura" alla Casa di Riposo "La Casa" e il tradizionale spettacolo pirotecnico la notte del 29.

Quarta edizione della Fabbrica del Giardino negli spazi della Fabbrica Alta, con l'esposizione dei giardini selezionati per il concorso a tema 2018. Continuano le mostre al Palazzo Fogazzaro e al Lanificio Conte. Ne segnaliamo una nuova al Palazzo Toaldi Capra sulla pittura di Antonio Capovilla, vincitore Sareo 2017.

Sempre nel giorno di S. Pietro e Paolo, il monumento di Alessandro Rossi verrà restituito alla città completamente vestito a festa per l'occasione.

RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI

fino al 1° luglio



Mostra: PARATA? 1818 – 2018 – Duecento anni di banda in mostra

A cura del Complesso Strumentale Città di Schio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Giorni e orari: mercoledì ore 9.30 – 12.00, venerdì ore 16.00 – 19.00, sabato e domenica ore 9.30 – 12.00 e 15.30 – 19.00

Lanificio Conte – Spazio Espositivo



fino al 29 luglio



Mostra: Wilhelm Senoner – SQUARCI

In collaborazione con l' Associazione ViaAsburgo e con l' Associazione ForteMaso

Giorni e orari: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44



fino al 29 luglio



Mostra: La Grande Guerra a Schio e il suo epilogo. Documenti e reperti raccolti da Guido Cibin

Giorni e orari di apertura: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44

Info: Tel. 0445/691392 – cultura@comune.schio.vi.it



fino al 29 luglio



Mostra: “Michele Cascella. I disegni e i dipinti di Schio 1917/1918”

A cura di Paolo Peretti

Giorni e orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Fratelli Pasini 44



dal 28 giugno al 2 luglio



Luna Park - Piazzale Pubblici Spettacoli



dal 28 giugno al 1° luglio



Festeggiamenti Festa Santo Patrono: per l' occasione il giorno 29 giugno saranno aperte le mostre a PalazzoFogazzaro dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.



dal 29 giugno al 8 luglio



Mostra di pittura di Antonio Capovilla, vincitore Sareo 2017

Apertura 29 giugno dalle 10.30 alle 22.30

Giorni e orari:

-30 giugno – 1 luglio ---> dalle 9.00 alle 21.00

-Mercoledi ---> dalle 10.00 alle 12.30

-Venerdi ---> dalle 16.30 alle 19.30

-Sabato e Domenica ---> dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

A cura del Gruppo Artisti Scledensi

Palazzo Toaldi Capra_Spazio Espositivo



29 – 30 giugno e 1° luglio



4^ ed. “La Fabbrica del Giardino” - esposizione dei giardini selezionati per il concorso a tema 2018

Con l'occasione ci saranno Food Truck, Birre artigianali, Dj Set con Alessio Berto, D20 Art Lab.

Giorni e orari:

-Venerdi ---> dalle 15.00 alle 23.00

-Sabato ---> dalle 10.00 alle 23.00

-Domenica ---> dalle 10.00 alle 20.00

Parcheggio Fabbrica Alta, Via Pasubio

Info: www.fabbricadelgiardino.info

GIORNO PER GIORNO

29 giugno



Svelamento Monumento ad Alessandro Rossi

Il monumento ad Alessandro Rossi torna restaurato alla Città Venerdì 29 giugno, alle ore 9.30, nel vicino Parco dei Donatori di sangue. La cerimonia riconsegna alla Città uno dei suoi simboli: è infatti terminato il restauro della statua e del basamento che delimitano la rotatoria tra le vie Baccarini, Maraschin, Trento-Trieste e Pasini.



Festeggiamenti Festa Santo Patrono

Incontro: Wachet auf, ruft uns Sankt Peter, Svejève, San Piero ne ciama, da un'idea del maestro Giovanni Bonato.

A cura del Centro di Cultura "Card. Elia Dalla Costa"

Piazza Rossi – ore 8.00



Festeggiamenti Festa Santo Patrono

Festival Bandistico: “200 anni in Piazza

A cura del Complesso Strumentale Città di Schio

Piazza Falcone Borsellino – ore 21.15

N.B = In caso di maltempo, il festival si svolgerà al Teatro Astra



Festeggiamenti Festa Santo Patrono

Spettacolo pirotecnico

Centro Storico – ore 23.00



Festa di San Pietro 2018 + Apertura Palazzo Boschetti

Programma:

-Ore 8.00 ---> “Svejeve San Piero ne ciama” concerto dal pronao del Duomo di Schio a cura del quintetto Praetorius

-Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ---> “Tu es Petrus. Il patrimonio storico e artistico del Duomo di Schio” mostra nel sottocoro del Duomo di Schio

-Ore 11.00 ---> SS Messa presieduta dal Vescovo Beniamino Pizziol – Duomo di Schio

-Ore 12:00 ---> Aperitivo in parco

-Ore 12.30 ---> Pranzo in parco, proposte gastronomiche per tutti i gusti

-Dalle 18:30 fino alle 22:30 ---> Cena sotto le stelle, proposte gastronomiche per tutti i gusti

-Dalle 20:30 fino alle 22:30 ---> La musica dell’isola di smeraldo, Concerto di musiche celtiche a cura del gruppo Silverel

Palazzo Boschetti, Via Cavour 5

Suggestioni: proiezione foto a cura di Dario e Federico Strozzo



Mostra: Il mondo del treno in miniatura

Giorni e orari: tutti i venerdi non festivi dalle 21.00 alle 23.00 e ogni prima domenica del mese dalle 15.00 alle 18.00

"La Casa" - Sala Razzoli, Via Baratto

Info: Tel. IAT 0445/691392

CORSI IN PARTENZA

Lunedi 2 luglio ---> Linkedin per il business

Per scoprire Linkedin, strumento utilizzato da aziende e professionisti per la ricerca di candidati nel mondo del lavoro.

A cura dell' Informagiovani di Schio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Gli incontri sono gratuiti e su prenotazione.

Barchesse di Palazzo Fogazzaro – Sala Basquiat, Via Pasini 46

Info e prenotazioni: informagiovani@comune.schio. vi.it – Tel. 0445/691249

BANDI – CONCORSI

Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per il servizio di vigilanza per le scuole - servizio “nonno vigile” per gli anni scolastici 2017/2018 e seguenti.

L’incarico sarà valido per l’anno scolastico 2018/2019; la graduatoria potrà essere utilizzata anche per gli anni scolastici successivi.

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato in relazione all’orario del plesso scolastico presso il quale viene svolto il servizio e comunque secondo il calendario scolastico che sarà reso noto all’inizio dell’anno scolastico.

Il nonno vigile sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi a carico del comune di Schio.

La domanda di partecipazione alla selezione, da presentare esclusivamente sul modello predisposto (allegato A), dovrà pervenire, con i documenti allegati, all'ufficio Qui Cittadino del comune di Schio entro le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2018. Il termine è perentorio.

Info: Tel. 0445/691132 - personale@comune.schio.vi.it - http://www.comune.schio.vi.it/ web/schio/servizi-online/ concorsi

