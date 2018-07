Appuntamenti a Schio dal 21 al 24 luglio

Torna il Line Festival 2018 alla Fabbrica Alta, musica per buongustai, ma anche un'occasione di svago, divertimento e relax. Gradito ritorno anche per il Rally Città di Schio e quello storico. Ancora sport, con gli internazionali di tennis e la Trans D'Havet. E poi mostre e passeggiate...

Buon week - end!



RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



fino al 29 luglio



Mostra: Wilhelm Senoner – SQUARCI

In collaborazione con l' Associazione ViaAsburgo e con l' Associazione ForteMaso

Giorni e orari: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44



fino al 29 luglio



Mostra: La Grande Guerra a Schio e il suo epilogo. Documenti e reperti raccolti da Guido Cibin

Giorni e orari di apertura: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44

Info: Tel. 0445/691392 – cultura@comune.schio.vi.it



fino al 29 luglio



Mostra: “Michele Cascella. I disegni e i dipinti di Schio 1917/1918”

A cura di Paolo Peretti

Giorni e orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Fratelli Pasini 44



fino al 29 luglio



Mostra: Tu es Petrus. Il patrimonio storico e artistico del Duomo di Schio

Orari: sabato e domenica ore 9.00 – 12.00 e 16.00 - 19.00

Sotto coro del Duomo di Schio



21 – 22 luglio



Line Festival 2018

Alla Fabbrica Alta di Schio gireranno i dischi di Clap Clap, Nu Guinea in versione “dj set + live synth”, Shigeto, Godblesscomputers, Awanto 3, Paula Tape e tanti artisti locali. Tra questi ci sarà lo showcase Partyhardy. Musica, mercatino, live painting, esposizioni, street food.

Fabbrica Alta – ore 20.00

Info, biglietti e programma: www.linefestival.it



21 – 22 luglio



Sagra alle Piane





GIORNO PER GIORNO