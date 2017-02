Apertura serale di Palazzo Chiericati ogni terzo venerdì del mese

Dopo il successo dell'ingresso gratuito la prima domenica del mese con 2.183 visitatori, che hanno potuto ammirare gratuitamente il palazzo cinquecentesco e l'Ala Novecentesca dalle 9 alle 17, venerdì 17 febbraio Palazzo Chiericati sarà aperto anche in orario serale dalle 19.30 alle 23.30. La proposta, offerta dall'assessorato comunale alla crescita per valorizzare il patrimonio artistico cittadino, riguarda l'accesso alla Pinacoteca cittadina ogni terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24. Il calendario del rinnovato Chiericati ha un doppio significato: l'opportunità in più ai cittadini di vivere e frequentare gli spazi museali per chi per ragioni di lavoro o anche solo di gusto personale non può visitare il museo di giorno o gradisce farlo dopo cena e il rinforzo delle attrattive notturne nel centro storico in vista della primavera. A Palazzo Chiericati si potrà ammirare l’Ala Novecentesca rinnovata e la mostra “Ferro, Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra”, aperta fino al 26 febbraio. Chi desidera visitare solo la mostra, e non la pinacoteca, dovrà acquistare, a Palazzo Chiericati, un biglietto da 5 euro.

MOMENTI TEATRALI E MUSICALI: Lungo il percorso i visitatori saranno accolti da alcune sorprese: momenti di animazione teatrale e musicale ispirati alle collezioni e alle opere esposte allieteranno infatti l’insolita serata al museo. Theama Teatro proporrà “Golden Artist: Parola agli artisti”: letture sceniche di 10 minuti, a cura di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, ciascuna dedicata all’arte di Michelangelo, alle poesie di Gaspara Stampa e ad alcune pagine di Ruzzante. Inoltre il Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza inviterà all’ascolto di brani di musica jazz affidati alla voce di Beatrice Milanese accompagnata dalla chitarra.

BIGLIETTI: Si potrà accedere a Palazzo Chiericati grazie al “biglietto speciale serale” del costo di 7 euro. Il ticket dovrà essere acquistato il giorno stesso dell'iniziativa, dalle 9 alle 17.30 o dalle 19.30 alle 23.30, alla biglietteria dello IAT di piazza Matteotti. Potranno accedere anche i visitatori già in possesso del biglietto unico o di altri biglietti cumulativi. L'ingresso alla pinacoteca sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima. L'ultima entrata è fissata alle 23.30.

