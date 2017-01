Apertura del nuovo ristorante "Burger King" a Thiene

Lunedì 16 gennaio alle 12.30 verrà inaugurato a Thiene presso il polo commerciale in via delle Arti all'altezza dell'ex discoteca Torrino il nuovo ristorante "Burger King", il celebre gruppo americano di ristorazione con oltre 140 punti vendita in Italia e 19 mila fast food in tutto il mondo. Per l'occasione sarà presente il general manager di "Burger King Italia" Joaquin Salvo Puebla. Alberto Samperi, assessore al commercio del comune di Thiene, plaude l'iniziativa in modo orgoglioso: "Accogliamo positivamente la notizia di questa nuove realtà, perché contribuirà al rilancio economico e offrirà posti di lavoro. Il locale diventerà un punto di ritrovo per giovani, meno giovani e famiglie". Oltre alla novità assoluta del "The King Wowo", il nuovo hamburger con l'uovo, si potranno trovare le grandi offerte dei "Menù King" con bibita e patatine fritte a soli 3.99 euro: "Double Cheeseburger", "Big King", "Crispy Chicken" e "Wrap di Pollo Croccante con Formaggio" insieme alle promozioni "Euro King" a solo 1 euro con "Hamburger", "Chicken Burger", "King Nuggets x 3", "Patatine Fritte Piccole" e "Cono Gelato" più il "Cheeseuger" a 1.20 euro. "Burger King" usa solo da carni 100% manzo, provenienti da bovini cresciuti e allevati in Italia sotto un regime alimentare controllato, insieme a verdure fresce e prodotti di alta qualità.

STORIA DI BURGER KING: È il 4 dicembre 1954, quando a Miami negli Stati Uniti James McLamore e David Edgerton aprono il primo ristorante "Burger King". Dopo soli tre anni nasce il "Whopper", l’hamburger più famoso della catena. Nel 1963 la catena si espande anche a Puerto Rico, raggiungendo il Canada sei anni più tardi e anche l’Europa nel 1975 a Madrid e nel 1999 a Milano. Dopo 12 anni dalla nascita i proprietari di "Burger King" hanno venduto il loro primo franchising in un ristorante che ha aperto alle Bahamas. Nel 2009 ha aperto il ristorante Burger King numero 12000 a Pechino in Cina. A Budapest in Ungheria c'è il "Burger King" più grande del mondo, mentre a La Paz in Bolivia esiste pure un ristorante a 3500 metri di altezza sul livello del mare. Oggi la "Catena del Re" è presente in Italia con ristoranti gestiti, per la maggior parte, in regime di franchising. Nel 2013 "Burger King" ha celebrato l’apertura del centesimo ristorante italiano. Oggi i ristoranti della penisola sono più di 140, ma si stima che entro il 2017 saranno oltre 170.

