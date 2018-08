Aperti per Ferragosto: tutti i gioielli della Pedemontana vicentina

AEROPORTO DI THIENE “ARTURO FERRARIN”

Thiene, via Pra' Novei 12

orario di apertura: 8:30 -13:00 14:00– 19:30

ANTICO MUSEO DEL MAGLIO

Breganze, strada del Mulino 10

orario di apertura: su prenotazione, con preavviso, al 338 2030319 o magliotamiello@alice.it

ANTICA OFFICINA RADIN

Breganze, via Crosara 7

orario di apertura: su prenotazione, con preavviso, allo 0445 873170 o radin.g@libero.it

CASTELLO DI THIENE

Thiene, c.so Garibaldi 2

orario di apertura: 9:30 – 12:30 (visite parziali e senza guida) e 15:00 – 16:00 – 17:00 (visite guidate individuali)

CONVENTO DI S. MARIA DEL CENGIO

Isola Vicentina, via del Convento 17

orario di apertura: ore 18:00 visita guidata (eventi in corso come indicato nel sito web del Convento)

DUOMO DI THIENE

Thiene, via Roma

orario di apertura: S. Messe alle ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 17:30 – 19:00

GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL MONTE CORNO “DARIO BROGLIO”

Lusiana, località Monte Corno

orario di apertura: 9:30 – 12:00 e 14:30 – 18:00

MUSEO CASABIANCA

Malo, Largo Morandi 1

orario di apertura: 10:00 - 12:30 e 15:00 – 18:00

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

Salcedo, via Roma, 5b

orario di apertura: su prenotazione, con preavviso, al 347 2883867 o ivano.pasquale@gmail.com

MUSEO ETNOGRAFICO PALAZZON

Lusiana, piazza IV Novembre 10

orario di apertura: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00

PARCO DEL SOJO

Lusiana, località Covolo

orario di apertura: 10:00 – 18:00

PARCO DI VILLA FABRIS

Thiene, via Divisione Acqui

orario di apertura: 8:00 – 24:00

SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'OLMO

Thiene, via del Santuario 9

orario di apertura: 07:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30

SANTUARIO DI SANTA LIBERA

Malo, via Santa Rita

orario di apertura: 8:30 – 18:00

VILLA GODI MALINVERNI E MUSEO DEI FOSSILI

Lugo di Vicenza, via Palladio 44

orario di apertura: 10:00 – 19:00

VILLA PIOVENE PORTO GODI

Lugo di Vicenza, via Palladio 51

orario di apertura: la mattina solo su prenotazione, con preavviso; al pomeriggio 14:30 – 19:00

VILLAGGIO PREISTORICO DEL MONTE CORGNON

Lusiana, località Monte Corgnon

orario di apertura: 10:00 – 12:00 e 15:00 - 19:00

saranno liberamente visitabili:

OSSARIO DEL MONTE CIMONE - Tonezza del Cimone, Cima del Monte Cimone

CIMITERO AUSTROUNGARICO DEI KAISERJAGER DI VANZI – MOLIN - Laghi, Contrà Vanzi

CIMITERO INGLESE DI CAVALLETTO - Calvene

CIMITERO BRITANNICO MILITARE DI MONTECCHIO PRECALCINO - Montecchio Precalcino, via Stivanelle

CIMITERO BRITANNICO MILITARE DI GRANEZZA - Lusiana, località Monte Corno

Per informazioni sui siti aperti, sulle visite, gli eventi e le altre offerte della pedemontana vicentina, è possibile contattare l'ufficio I.A.T. Thiene e la Pedemontana Vicentina (Piazzetta Rossi n.17 a Thiene) allo 0445 804837 – iat@pedemontanavicentina.com aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, con orario 9:30 – 12:30 e 14:30 – 18:00 o visitare il sito www.pedemontanavicentina.com.