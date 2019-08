Aperti a Ferragosto: ville, musei, chiese, parchi e giardini della pedemontana

APERTI A FERRAGOSTO

Sono in molti anche quest'anno ad aver accolto l'iniziativa, già molto apprezzata nelle scorse edizioni, scegliendo di aprire le porte di musei, ville e castelli, parchi e giardini, chiese e luoghi di culto durante la giornata di Ferragosto, permettendo così a turisti e visitatori di conoscere alcuni dei preziosi tesori che la pedemontana vicentina custodisce.

Oltre alle occasioni di visita pensate proprio per questa giornata, qui potranno infatti partecipare a coinvolgenti esperienze e dedicarsi a molte altre attività, come rilassanti passeggiate tra le colline o piacevoli escursioni in bicicletta attraverso suggestivi paesaggi.

Ma la pedemontana vicentina è anche terra di sapori, custode di numerosi prodotti enogastronomici riconosciuti anche a livello europeo, come il formaggio Asiago DOP o la Sopressa vicentina DOP, ma anche il Bacalà alla Vicentina, i “Torresani allo spiedo” di Breganze, la “Porchetta zuglianese” a Zugliano, gli gnocchi delle vallate dell’Alto Astico e del Posina, la dolce Treccia d’oro di Thiene ed i pregiati vini della DOC Breganze: Vespaiolo e Torcolato in primis!

Il mix di proposte, dal cicloturismo all'enogastronomia passando per il ricco patrimonio culturale, tra cui spiccano sicuramente le eleganti ville venete, rende la pedemontana vicentina meta ideale per un’esperienza indimenticabile.

AEROPORTO DI THIENE “ARTURO FERRARIN”

Thiene, via Pra' Novelli 15

orario di apertura: 8:30 -13:00 e 14:00– 19:30



ANTICA OFFICINA RADIN

Breganze, via Crosara 7

orario di apertura: su prenotazione, con preavviso, allo 0445 873170



CASTELLO DI THIENE

Thiene, c.so Garibaldi 2

orario di apertura: 15:00 – 16:00 – 17:00 (visite guidate individuali)



CONVENTO DI S. MARIA DEL CENGIO

Isola Vicentina, via del Convento 17

orario di apertura: ore 18:00 visita guidata (eventi in corso come indicato nel sito web del Convento)



DUOMO DI THIENE

Thiene, via Roma

orario di apertura: S. Messe alle ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 17:30 – 19:00



GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL MONTE CORNO “DARIO BROGLIO”

Lusiana Conco, località Monte Corno

orario di apertura: 9:30 – 12:00 e 14:30 – 17:30



MUSEO CASABIANCA

Malo, Largo Morandi 1

orario di apertura: 10:00 - 12:30 e 15:00 – 18:00



MUSEO ETNOGRAFICO PALAZZON

Lusiana Conco, piazza IV Novembre 10

orario di apertura: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00



PARCO DEL SOJO

Lusiana Conco, località Covolo

orario di apertura: 10:00 – 18:00



PARCO DI VILLA FABRIS

Thiene, via Divisione Acqui

orario di apertura: 8:00 – 24:00



SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'OLMO

Thiene, via del Santuario 9

orario di apertura: 07:00 – 08:30 – 10:00 – 11:30 e 17:00 – 18:30



VILLA GODI MALINVERNI E MUSEO DEI FOSSILI

Lugo di Vicenza, via Palladio 44

orario di apertura: 10:00 – 19:00



VILLA PIOVENE PORTO GODI

Lugo di Vicenza, via Palladio 51

orario di apertura: 14:30 – 19:00



VILLAGGIO PREISTORICO DEL MONTE CORGNON

Lusiana Conco, località Monte Corgnon

orario di apertura: 10:00 – 12:00 e 15:00 - 19:00



saranno liberamente visitabili:

OSSARIO DEL MONTE CIMONE - Tonezza del Cimone, Cima del Monte Cimone

CIMITERO AUSTROUNGARICO DEI KAISERJAGER DI VANZI – MOLIN - Laghi, Contrà Vanzi

CIMITERO INGLESE DI CAVALLETTO - Calvene

CIMITERO BRITANNICO MILITARE DI MONTECCHIO PRECALCINO - Montecchio Precalcino, via Stivanelle

CIMITERO BRITANNICO MILITARE DI GRANEZZA – Lusiana Conco, località Monte Corno

L'elenco dei siti turistici aderenti all'iniziativa “Aperti a Ferragosto” è disponibile sul sito web dell'Associazione Pedemontana Vicentina - IAT di destinazione "Thiene e la Pedemontana Vicentina", www.pedemontanavicentina.com