Aperitivo sushi glamour: mercoledì in terrazza

MERCOLEDI 29 AGOSTO 🍥



NELLA GRANDE TERRAZZA SUSHI

Non perderti iL NOSTRO APERITIVO dopo le meritate vacanze del MERCOLEDI DELL'APERITIVOSUSHIGLAMOUR della serata più golosa che ci sia con la NUOVA TERRAZZA SUSHI



******APERITIVO NELLA TERRAZZA!!!!****

I•Sushi BASSANO:

APERITIVO SUSHIETTIBILE



◆ Sushi ◆ Buffet ◆ Drink ◆ Sushiettine ◆ Music ◆



Dalle 19:00 ▻ L'aperitivo del MERCOLEDI sera ritorna in compagnia delle nostre immancabili "SUSHIETTINE". APERITIVO NELLA NUOVA TERRAZZASUSHI



Prepareremo per voi un fantastico BUFFET di SUSHI FREE da accompagnare con degli ottimi DRINK!!



DJ STAR APERITIVO

Baly







🍥 NB: Possiblità di prenotare tavoli per la cena nella zona riservata!

🍥 I-Sushi BASSANO: ViaLE DE GASPERI 92 - BASSANO (VI)





INFO - PRENOTAZIONI:

☎ MASSIMO: 3484708558

☎ MAURO: 3293236688