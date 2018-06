Aperitivo SAL8 a Vicenza

Un aperitivo in un salotto ispirato all'antica città imperiale del Marocco, tra arredamenti berberi e dischi in vinile.

Un oasi in cui poter sorseggiare ottimi cocktail con la linea di prodotti radicali Gagliardo della DISTILLERIA SCHIAVO SNC, in abbinamento a tapas dal sapore orientale.

Durante l'evento l'artista Giuseppe Fraccaro realizzerà una performance al buio.