"Aperitivo Millumenista" a basso impatto ambientale ad Arzignano

Anche la città di Arzignano riproporrà venerdì 24 febbraio l'evento "M’Illumino di Meno", promossa dalla trasmissione "Caterpillar" di Radio 2 su tutto il territorio nazionale, con una vera e propria festa in nome del risparmio e del rispetto per l’ambiente in un'atmosfera d'altri tempi. Le iniziative riguarderanno molti luoghi di aggregazione arzignanesi. Nelle piazze centrali dalle ore 9 vi sarà un allestimento con la presentazione della "sharing economy". Alle 18 è previsto "Condi-Giochiamo" (condivisione di giochi e prove divertenti a squadre sui diversi aspetti della "sharing economy"). Non si può perdere il thè pirolitico preparato dalla cooperativa LPV e alle 22 il momento magico dello spegnimento simbolico delle piazze centrali e della Rocca. Poco prima, alle 21, al Teatro Mattarello lo spettacolo “Microband, Classica for Dummies (musica classica per scriteriati) e alle 22, all’Enoteca Palladio "Jazzugorje" per il jazz a lume di candela. Sempre nelle piazze centrali di Arzignano, alle 18, si potrà gustare l’Aperitivo Millumenista a basso impatto ambientale offerto dalla Pro Loco. Le Luci gravitazionali realizzate dalla cooperativa LPV, cibi e musica a basso impatto ambientale alla Gastronomia Mazzocco. Sempre alle 18 la Biblioteca Bedeschi diventerà un luogo magico a lume di candela e si terrà il laboratorio creativo collettivo per ragazzi e famiglie (Mandala #CondiVivo).

ELENCO MANIFESTAZIONI