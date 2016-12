Aperitivo di Natale: "Metodo Charmant vs Metodo Classico" al Bar Rique di Pove del Grappa

Giovedi 22 dicembre alle 18.30 il Bar Rique di Pove del Grappa in via Romanella 52 presenta l'aperitivo natalizio "Metodo Charmant vs Metodo Classico" con una serata alla scoperta del vino e dei sapori da abbinare. Degustazione dei vini Prosecco Col Fondo Mettosantin, Lambrusco Ceci, De Gaioncelli Brut e Epinò, accompagnati da finger food. Costo: 10 euro a persona.

