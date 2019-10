Aperitivo con delitto di Halloween a Lonigo

Aperitivo con delitto senza attori



La solita compagnia di amici che si conoscono da una vita: Giacomo, Luca, Giada, Enrico, Sofia e un’ospite, Laura.

Quella sera Luca e Giada speravano di far conoscere Laura a Giacomo, ma purtroppo la serata ha avuto un esito inatteso e drammatico.

Infatti ora proprio Giacomo si trova in stato di fermo, in prigione.

Lo hanno trovato con il coltello insanguinato in mano e la vittima ai suoi piedi: la povera Sofia.



Tutto lascerebbe pensare che l’indagine sia facile da risolvere… Ma allora come mai la polizia non riesce ad incriminare ufficialmente Giacomo?



Organizzate le vostre squadre di indagine, giustizia deve essere fatta!



Troverete sui vostri tavoli le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco. Un conduttore (commissario) gestirà le fasi della degustazione con delitto e vi accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi istruzioni e indizi.



Ma… attenzione! Non tutti gli indizi vi verranno comodamente serviti a tavola… alcuni dovrete cercarli!



L’evento si terrà con un minimo di 25 iscritti.



Il locale dove si svolgerà l’aperitivo è Il Bianconiglio wonderbakery, a Lonigo.



L’evento inizierà alle ore 18:30 di giovedì 31 ottobre 2019.

La quota, da saldare direttamente al locale la sera dell’evento, è di 15€ a persona.