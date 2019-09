Aperitivo alla Proseccheria: bollicine, crudo di mare per la Fiera dell'Oro

Hai mai provato ad abbinare le bollicine francesi Cremant o Champagne ai crudi di mare? Scampi, ostriche e tartare…



Ti piacerebbe imparare a conoscere e distinguere un Cremant da uno Champagne ?



Sono solo bollicine, potresti pensare, ma non è così.

Distinguere fra Crémant e Champagne ti rende un esperto consumatore, che ci credi o no, le differenze fra loro esistono eccome!

Alcune varietà di crémant si stanno costruendo una buona reputazione come alternative di alto livello, ma molto più economiche dello Champagne.



in concomitanza con la Fiera dell'oro di Vicenza, Ecco la serata che fa per te…

Venerdi 6 Settembre 2019! Ore20:00

L’ORO IN BOLLA … intrigante ma accessibile a tutti!



Ti spiego il perchè:



Ciao sono PAOLO MARTINI titolare della Proseccheria Enoteca Veneta.



partiamo dalle origini…

dal 2010 seleziono settimanalmente vini e prodotti di qualità, per portarli al palato degli ospiti della mia Enoteca, in corso Fogazzaro 25, a Vicenza.

Amo il cibo, la cucina e il buon vino.

Ma soprattutto amo le persone, amo farle sentire a casa come sa fare un bravo Oste e il suo staff !

Faccio settimanalmente un grandissimo lavoro di selezione e ricerca, dei miei prodotti, per cercare di dare il massimo della qualità a prezzi accessibili a tutti, e questa volta ho portato a casa due chicche incredibili, un Cremant e uno Champagne!



Voglio dare agli "Amici del Proseccheria" la possibilità di degustare, confrontandole, le grandi bollicine francesi, in abbinamento a Cruditeè di mare!



Non avrai nessun obbligo, perchè farò una cosa molto semplice, un aperitivo creato con mono-porzioni & Tapas, di pesce crudo, ostriche, scampi e tartare, alla portata di tutti, creato per emozionarti con un offerta di grande livello.

Potrai successivamente confrontare gli abbinamenti, con un elegante calice di cremant “Antech” o in alternativa un raffinato Champagne “Gosset Brabant”… e scoprire un nuovo mondo, per poi poter raccontare anche ai tuoi amici le caratteristiche, pregi e difetti, di due grandi bollicine di Francia…



ma nel nostro locale ci sono pochissimi posti…



Prenota comodamente da casa:

