Mercoledì 5 giugno al Cortile della Fabbrica Alta si comincia! E' arrivata l'estate!

- ore 18.00 apertura

- ore 19.30 presentazione programma attività e partner coinvolti

- a seguire DJ set fino alle ore 23.00LINE in collaborazione con Cuore di Schio, Comune di Schio e From Disco to Disco presenta:

APERIFICIO - i mercoledì in Fabbrica Alta

━━━━━━━━━━━━━

> Mercoledì 5 Giugno:

Dj set: Mogoloko [ From Disco to Disco ]

> Mercoledì 12 Giugno:

Dj set: This Gratia / Colosimo [ LINE ]

> Mercoledì 10 Luglio:

Dj set: 1979 [ Fryhide ]

>> TUTTE LE SERATE SARANNO AD INGRESSO GRATUITO <<

18:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━

Il progetto è promosso da Cuore di Schio e Comune di Schio

Con la collaborazione di :

Ascom Confcommercio Schio

Love Generation staff

LINE

e i locali del centro storico di Schio :

Caffè Roma Schio

Osteria 2 Spade

Caffè Nazionale

Lanacotta Food and Drink

Skiosko Beer and Garden

Bar del Duomo Schio

Rubik Caffè

Circolo

━━━━━━━━━━━━━

LOCATION:

Fabbrica Alta - Via Pasubio, 36015 - Schio (VI)

━━━━━━━━━━━━━

ARTWORK:

Maria Ottavia Serafini