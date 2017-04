"Apericena Vegana": free buffet & live music al "Groove" di Lugo di Vicenza

Domenica 9 aprile a partire dalle 19 fino alle 21 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 organizza l'Apericena Vegana con free buffet e un aperitivo raffinato con una selezione di pietanze con una buona varietà di piatti vegani e vegetariani. A disposizione sul menù anche bruschette e focacce. Alle 19.30 "Groove Acoustic Sunday" con il concerto live della cantante Manel Rodriguez. Ingresso libero. L'iniziativa si ripeterà ogni domenica sera salvo variazioni di programma. Infoline per prenotazioni: 333.9191162.

