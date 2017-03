"Apericena Vegana": free buffet creativo all'Art Cafè di Zanè

Mercoledì 29 marzo alle 18.30 il locale "Art Cafè" di Zanè in via Mazzini 10 propone l'Apericena Vegana per il nuovo aperitivo con buffet creativo gratuito per vegani e non solo. A seguire intrattenimento musicale con dj set. Ingresso libero con consumazione facoltativa. L'iniziativa si ripeterà ogni mercoledì salvo variazioni di programma. Infoline per prenotazioni: 393.1055073.

