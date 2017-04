"Apericena Psychiatrico" con gli artisti di "Psychiatric Circus" al Foro Boario

Sabato 8 aprile 2017, a partire dalle ore­ 19.30, nel tendone alle­stito al Foro Boario di Vicenza (viale Leonardo da Vinci) è in programma l'apericen­a con gli artisti di Psychiatric Circus­, lo spettacolo di ci­rco teatro più folle ­della stagione appena arrivato in città dopo un tour di successi per tutta Italia.­ Nell'occasione, il p­ubblico potrà conosce­re di persona il cast­ e assistere poi allo­ spettacolo in progra­mma alle 21.30. Costo apericena: 10 euro. Prenotazione obbligat­oria al numero 329.6212090.

Psychiatric Circus è uno spettacolo di circo-teatro ideato dalla storica famiglia circense Bellucci-Medini. E' ambientato negli anni Cinquanta e racconta le vicende folli all'interno del manicomio cattolico di Bergen, in Germania. Un evento folle e divertente, con artisti di altissimo livello che porteranno in scena giochi di incastri tra acrobatica al suolo e al trampolino, verticalismo, fachirismo, contorsionismo, manipolazione, fantasismo e folle comicità per regalare agli spettatori risate di puro terrore. Rispetto allo scorso anno, lo spettacolo si è arricchito di nuovi attori, artisti e comici, andando a formare un cast internazionale di acrobati, ballerini, cabarettisti, attori e pagliacci appartenenti alle più prestigiose scuole di Torino, Flic e Grugliasco, dal circo di stato di Bucarest, Montreal e Londra.

