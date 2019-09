Antonio Pigafetta: 3 giorni di eventi per ricordare il grande navigatore

Le celebrazioni dedicate alla figura di Antonio Pigafetta e alla Spedizione di Magellano hanno durata pari alla Spedizione stessa (tre anni) e nella programmazione seguono in modo fedele le tappe del viaggio. Ora celebriamo la partenza.

Questo fine settimana per tre giorni la città di Vicenza celebrerà il grande navigatore con spettacoli, incontri, eventi, visite guidate, musica, letture.

Programma:

20 settembre 2019:

Cerimonia di apertura aperta al pubblico alla presenza delle Autorità Istituzionali - Ore 10.00 - Viale Roma, Monumento Pigafetta

Si celebreranno in tutto il mondo i 500 anni della partenza della Spedizione di Ferdinando Magellano, una impresa che rappresentò una svolta epocale per l’umanità, e che pochi sanno vide tra i suoi protagonisti anche un giovane vicentino, Antonio Pigafetta.

La cerimonia di apertura del Triennio Pigafettiano, alla presenza delle autorità istituzionali, avverrà di fronte al Monumento ad Antonio Pigafetta in Campo Marzio che, su iniziativa promossa dall’ Associazione Pigafetta 500, sarà riconsegnato alla città dopo i lavori di ripulitura e sistemazione delle luci e del verde.

La Relazione: la più preziosa testimonianza del primo viaggio attorno al mondo - Ore 10.30

Maratona di lettura. Oltre 100 ospiti si avvicenderanno nella suo diario.

Per rivivere un’esperienza unica, attraverso gli occhi e la penna di Pigafetta.

I luoghi di Pigafetta - Ore 18.30 Vista guidata partenza da Piazza dei Signori Vicenza

Un itinerario dedicato al grande navigatore, e ai misteri che circondano la sua figura.

Ci porterà a scoprire da dove veniva la famiglia di Pigafetta, quali ne sono stati gli esponenti principali e la vera storia della loro famosa casa. Si ripercorrerà il viaggio attorno al mondo di Pigafetta – le condizioni di vita a bordo, le conoscenze dell’epoca, i momenti cruciali della spedizione – alternato alla descrizione della città di Vicenza a cavallo tra fine Quattrocento e primo Cinquecento: il contesto economico, la vivacità commerciale, l’ambiente culturale, gli artisti e tutti gli altri elementi che hanno fatto da contorno alla vita di Antonio.

Una passeggiata tra palazzi del Primo Rinascimento, dettagli nascosti e le suggestioni letterarie che si conclude nel luogo dove si diceva che Pigafetta fosse sepolto.

Ma anche questo è un mistero che attende di essere svelato.

Per i numerosi collegamenti tra la storia locale e le grandi tematiche della storia internazionale, il percorso è di particolare interesse per le scuole. Evento gratuito solo su prenotazione fino ad esaurimento posti.



Antropologia del Viaggio: le vie commerciali per la diffusione del cristianesimo - Ore 20.30 - Conferenza

Tempio di San Lorenzo, Piazza S. Lorenzo, 2 (VI)

La spedizione di Ferdinando Magellano fu un viaggio difficile e pieno di insidie che nascondeva in realtà molteplici interessi.

Per capire i motivi che hanno spinto Magellano e la sua flotta ad affrontare la prima circumnavigazione del globo, occorre innanzitutto inserire il suo progetto di circumnavigazione del globo nella competizione europea che andava delineandosi tra Spagna e Portogallo: infatti entrambi questi paesi erano alla ricerca della via marittima più veloce per arrivare alle favolose e ricchissime Indie. Oltre alla lotta espansionistica, si deve considerare che all’epoca le questioni politiche in gioco erano di capitale importanza. Al di là dei sorrisi, delle frasi complimentose, degli inchini, dei legami matrimoniali, correvano rivalità che si accendevano facilmente. La ricerca di prestigio e di potere era fondamentale per le potenze europee e per i singoli personaggi che hanno preso parte a queste immense fatiche. iferimento tuttavia a cui magari non si pensa, è quello di tipo religioso-missionario.

A cena con Pigafetta - Ore 20.30 - Chiostro di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo

La cena di gala non è solamente una occasione per celebrare la “partenza” della Spedizione, ma un momento di conoscenza e condivisione di tutta una serie di ingredienti, spezie per lo più, che hanno tracciato le più importanti vie commerciali. Pigafetta nella Relazione svela un aspetto antropologico di raro interesse, il cibo, nel quale il lato riguardante le cotture, i sapori, il gusto e, in definitiva, la cucina in toto, diventano strumenti di un percorso di conoscenza che arriva fino ai giorni nostri e che ha nella contaminazione con le materie prime del territorio un perfetto esito.

Lo chef Nicola Fanton di Giardinetto Banqueting interpreta i sapori scoperti nel primo viaggio attorno al mondo con l’uso sapiente di spezie e aromi.

L’oro di Malta - Ore 20:30 – Museo civico di Palazzo Chiericati, Piazza Matteotti 37/3

Con Adriano Marcolini e Silvia Scarabello e Matteo Zandonà

Musiche dal vivo Claudio Giuge e Martina Facco

Non si sa molto della vita di Antonio Pigafetta. La stessa data ufficiale di nascita (1492) non è completamente certa e ancor meno lo sono le date degli avvenimenti che lo coinvolgono, a parte quelle legate al grande viaggio intorno al Mondo con Ferdinando Magellano e quelle successive al suo ritorno in patria e ai tentativi di far pubblicare la sua famosa Relazione.

Quando un avvenimento storico non presenta dati cronologici precisi, alimenta, in chi racconta, la voglia di ricorrere ad un po’ di fantasia, senza uscire mai dai binari della verosimiglianza.

Questo spettacolo racconta un verosimile secondo viaggio di Pigafetta verso le Isole delle Spezie, con l’obiettivo di portare in patria grandi quantità di quelle essenze, di alto valore economico, che erano state scoperte durante le grandi esplorazioni.

Dai dialoghi tra Pigafetta e il Capitano della nave dove i due sono imbarcati, si ricostruiscono alcuni momenti particolari del grande viaggio con Magellano, mentre un “granello di pepe” in più è rappresentato dall’incontro con un particolare personaggio, realmente vissuto in quegli anni, in grado di far esprimere ad Antonio alcuni elementi finora sconosciuti della sua personalità.

A diventar cronista - Ore 21:00 – Piazza dei Signori, in cinque postazioni

Brevi incontri con alcuni tra i viaggiatori più famosi della storia per conoscerne le gesta e per poterle raccontare.

Alcuni attori, dislocati in diverse postazioni in piazza dei Signori, leggeranno ai passanti brevi storie dedicate ad alcuni tra i più grandi navigatori del passato, ad un trasvolatore e al più grande fra tutti i cronisti di viaggio. Si potranno ascoltare le vicende di Ibn Battuta, Ferdinando Magellano, Henry Shakelton, Charles Lindbergh e Antonio Pigafetta.

Due delle cinque postazioni saranno dedicate ad un pubblico di bambini e di ragazzi.

Il saluto di Antonio - Ore 23:00 – Viale Roma, Monumento Pigafetta

Voce Aristide Genovese

Luci Claudio Scuccato – Sia Idee

Presso la statua di Pigafetta, al termine di tutte le manifestazioni, avrà luogo un momento in cui idealmente Vicenza verrà salutata e saluterà il grande cronista suo cittadino.

Verrà allestito un intrattenimento di suoni e luci durante il quale si potranno ascoltare le parole di Pigafetta accompagnate da note musicali e alcuni giochi di luce che valorizzeranno il monumento dedicato al celebrato personaggio.

Un momento intimo, ma nello stesso tempo carico di emozione che concluderà la giornata di celebrazioni dedicata ad Antonio Pigafetta.

21 settembre 2019:

Il viaggio delle meraviglie - Ore 10:00 alle 12:00 – Palazzo Chiericati

Percorso didattico alla scoperta di Antonio Pigafetta. Un itinerario nel Palazzo Chiericati diviso in tre parti: una dedicata a Francesco Chiericati e, per contestualizzare il viaggio, alla visione del mondo che le persone avevano nel XVI secolo; una dedicata al viaggio e al diario ricco di particolari che lo racconta; l’ultima alle spezie, per far comprendere il valore che queste avevano nel mondo antico, tanto da giustificare un viaggio così avventuroso e denso di pericoli dal quale non si sapeva se si sarebbe potuto fare ritorno.

Gli incontri prevedono anche attività di laboratorio adatte alle età.

Massimo 25 persone, solo su prenotazione.

Accademia Olimpica @ scuole - Ore 10:00 – Chiostro di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo

L’Accademia Olimpica presenta i lavori condotti nell’ambito del progetto “Per la scuola” sul tema Pigafetta con le scuole superiori. Saranno presenti varie classi del Liceo Statale Antonio Pigafetta, del Liceo Artistico Boscardin e del Liceo Scientifico Quadri.

L’armata delle molucche - Ore 11:00 – Chiostro di San Lorenzo

Presentazione del libro per ragazzi “L’armata delle Molucche. Antonio Pigafetta, Magellano e la prima circumnavigazione del globo”, di Martino Pedrazzini (testo) e Gabriele Vergani (illustrazioni), Festina lente Edizioni 2019

#pigafettasonoio - Ore 16:00 – Sala degli Stucchi, Palazzo Trissino, Corso Andrea Palladio 98

Lorenzo Cogo, chef stellato e imprenditore vicentino, è il nostro primo ospite della nuova rassegna che ci accompagnerà per i prossimi tre anni: #pigafettasonoio. Cosa ci insegna oggi Pigafetta? Che valore ha per noi la sua avventura?

Ci siamo risposti individuando una serie di caratteristiche, di qualità e di spessore prima di tutto della persona, che si possono riconoscere in Antonio Pigafetta e che hanno fatto la differenza nella sua storia.

Ancor oggi fanno la differenza quando le sfide sono davvero importanti. Pigafetta ci conquista per la sua CURIOSITÀ nel guardare il mondo, per il suo CORAGGIO nell’uscire da quella che oggi definiamo “confort zone”, per il suo spirito di INNOVAZIONE, per la sua capacità di OSSERVAZIONE di quanto lo circonda, e in una parola nell’avere una VISIONE GLOBALE. Di Pigafetta ci piace la sua INTRAPRENDENZA; la volontà di COMUNICARE e la sua capacità di farsi AMBASCIATORE nel mondo facendo tesoro delle proprie origini.

Incontro con l’Autore: Laurence Bergreen - Ore 18:00 – Sala degli Stucchi, Palazzo Trissino, Corso Andrea Palladio 98

Una conversazione con Laurence Bergreen, scrittore, storico e giornalista americano autore della biografia su Ferdinando Magellano di enorme successo, pubblicata negli USA nel 2003, tradotta in quattordici lingue e consacrata come testo di riferimento per le celebrazioni dei 500 anni della Spedizione di Magellano.

L’autore compie una ricostruzione meticolosa e documentata del primo lungo viaggio attorno al mondo, con approfondimenti e analisi che aiutano a comprendere la straordinarietà di questa avventura.Modera Andrea Canova docente di Letteratura italiana e Filologia italiana all’Università Cattolica, uno dei massimi esperti di letteratura di viaggio, di Magellano e Pigafetta.

Storia di Antonio Pigafetta - Capitolo primo - Da Leonardo da Vinci ad Antonio Pigafetta - Ore 20:00 – Piazza dei Signori

Sono trascorsi cinquecento anni da quando il Pigafetta si è imbarcato sulle navi di Magellano.

Di Pigafetta, ci è pervenuta la relazione del viaggio, che è copia di un originale non ancora trovato, e qualche lettera scritta di suo pugno.

Gli vengono attribuite cariche quali: navigatore, matematico, geografo, astronomo. Di lui in realtà sappiamo veramente poco. I documenti in nostro possesso, non ci consentono di tracciare un profilo ben delineato di chi fosse e quale sia stata la sua fine.

Se vogliamo capire chi era Pigafetta è quindi necessario concentrarsi sui suoi contemporanei e sul periodo in cui si formò: il rinascimento. Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, solo per citarne alcuni, saranno i ciceroni che racconteranno la sua storia.

In questi tre anni destinati a celebrare il cinquecentenario, gli interventi dell’architetto Romano Concato avranno come filo conduttore la “storia di Antonio Pigafetta” e saranno divisi in capitoli.

Il primo, dal titolo “Il rinascimento, da Leonardo da Vinci ad Antonio Pigafetta” sarà illustrato 21 settembre in Piazza dei Signori alle ore 20:00.

Viaje del Alma - Ore 21:30 – Piazza dei Signori

Le meraviglie del Flamenco, la musica andalusa per eccellenza, con sei ballerine, musicisti cajon, guitarra flamenca.

22 settembre 2019:

l’Incredibile Viaggio di Pigafetta - Ore 16:00 – Chiesa di San Gaetano, Corso Palladio, 147

Ogni tappa del viaggio vissuto in prima persona dal Pigafetta viene ricordata e rappresentata attraverso brani etnici legati ai tratti salienti della cultura del luogo di approdo, agli usi, costumi e credenze religiose, tenendo come sfondo la narrazione fatta dal Pigafetta nella sua “Relazione del primo viaggio intorno al mondo” pubblicata nel 1524.

La lettura di estratti del testo autentico della “Relazione”, operata da un narratore musicologo, costituisce il motivo unificatore del percorso storico-musicale e offre una panoramica sulla geografia e la cultura dei paesi d’approdo.

Proiezioni di immagini e video relativi alle diverse tappe del viaggio accompagneranno la narrazione e il canto.



Ore 17:00 – Piazza dei Signori Navigando tra le note

Omaggio a Pigafetta con una selezione di brani famosi dedicati al viaggio

A cura di

Banda Cittadina di Cornedo V.no.

Viaggio musicale - Ore 18:00 – Contrà Pigafetta

Il viaggio musicale proposto dal flautista vicentino Giacomo Barone assieme a “Le corde del Mondo” parte, come Antonio Pigafetta, dall’Europa di Mozart, attraverso gli oceani accompagnati dai temi dei “Pirati dei Caraibi”, toccando le coste del Sud America con le melodie di “Mission” musicate da Morricone e con la malinconia di A. Piazzolla e concludendo nuovamente in patria con musica veneziana (Vivaldi – Tartini).

L’ensemble riunisce musicisti di nazionalità diverse che collaborano assieme e ben simboleggia la sfida multiculturale rappresentata nel viaggio di Pigafetta attorno al mondo.

Quartetto “Le corde del Mondo”

Katarzyna Kielska, Dunja Ilić – violini

Eiling Labarca – viola

Jakub Jakubowski – violoncello

Giacomo Barone, flauto

Musiche di Mozart, Badelt, Morricone, Piazzola, Vivaldi, Tartini

In caso di pioggia il concerto sarà ospitato in Basilica Palladiana, Piazza dei Signori.



Sito web: www.antoniopigafetta500.it