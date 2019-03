Antonella Ferrari - Più forte del Destino

Il Comune di Montecchio Maggiore - Assessorato alla Cultura e Arteven Circuito Teatrale Regionale presentano la Stagione Teatrale 2018/2019:



Antonella Ferrari

PIU' FORTE DEL DESTINO

Tra camici e paillette. La mia lotta alla sclerosi multipla



scritto e interpretato da Antonella Ferrari

regia di Arturo Di Tullio



Dopo il grande successo del libro pubblicato da Mondadori nel 2012, Antonella Ferrari porta sul palcoscenico l’omonimo adattamento teatrale. La protagonista racconterà in modo ironico e divertente, ma non senza emozionare, la lotta di una vita vissuta pienamente e la voglia di far arrivare la sua voce al maggior numero di persone attraverso lo spettacolo dal vivo e l’ironia. Antonella insegna che la difficoltà può e deve diventare un’occasione per trovare nuove strade, poiché non cambia l’obiettivo ma solo la traiettoria per raggiungerlo.



Nel corso della serata si potrà contribuire alla ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla aderendo alla raccolta fondi nazionale LA GARDENSIA DI AISM