DOVE LO SPORT INCONTRA LA STORIA

L'Alta Via del Tabacco - il sentiero percorso dall'Antico Trail del Contrabbandiere - non è solo un itinerario pieno di sfide in altitudine e lunghezza chilometrica, ma un percorso culturale attraverso il quale il trail-runner incontrerà la nostra storia, quasi toccandola, passo dopo passo: i terrazzamenti, le antiche case a mezza costa, i pozzi, le ghiacciaie, i nascondigli del tabacco, le mulattiere selciate, i castagneti, i boschi da legna.

L’Alta Via del Tabacco è un pezzo di storia che puoi rivivere con il nostro trail: antichi camminamenti che tenevano uniti i villaggi e la loro vita sociale e lavorativa, terrazzamenti che davano sostentamento alle famiglie locali, panorami che invitano al silenzio per assaporarne l’intensità!

Rivivi tutto questo il 1 GIUGNO 2019: ti aspettiamo a Bassano del Grappa per partecipare all’Antico Trail del Contrabbandiere, scegliendo tra il percorso da 50k (3.300D+) e il percorso da 23k (1.300D+).

Rimani aggiornato, visitando anche il sito www.trailcontrabbandiere.com



sabato dalle ore 11:00 alle 22:30

Città di Bassano del Grappa

Organizzato da Antico Trail del Contrabbandiere

