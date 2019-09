Antiche botteghe e portoni segreti: visite guidate

Nell’ambito del progetto ANTICHE BOTTEGHE E PORTONI SEGRETI, si tinge d’oro l’itinerario proposto in occasione di ViOff sabato 7 settembre (ore 17-19): Da Porta S. Croce a Corso Fogazzaro: il salotto dell’artigianato nel tempo.

Il tour che toccherà botteghe storiche della tradizione orafa e non solo, si concluderà in un “portone segreto” con una performance dove l'oro sarà il tema portante, riprendendo alcuni momenti de La Diavolessa, opera buffa di Baldassare Galuppi su libretto di Carlo Goldoni, produzione 2019 del festival Vicenza in Lirica.

Il progetto di Confartigianato Vicenza a marchio VIART, ritorna con tre itinerari guidati per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta di botteghe dell’artigianato artistico dislocate in specifiche aree del centro storico di Vicenza meno frequentate, ma di grande fascino, dove un tempo sono nate attività storiche come quella di orefici, sarti, ramai, falegnami e stampatori.

Percorsi guidati:

Porta Santa Croce, testimonianza scaligera, apre ad un percorso di storia, devozione e antiche vocazioni artigianali con un susseguirsi di androni e giardini inattesi, dove ancora oggi si respira un sapore di tradizione senza tempo, da leggere nei portoni, nei capitelli dei portici e sotto i nostri piedi, nei resti romani che identificano questa zona come una delle più antiche della città.

L’adesione ai tour guidati, organizzati con l’Associazione Guide Turistiche Autorizzzate, è gratuita e a numero chiuso fino 30 persone ed è valida solo registrandosi on line. Ogni tour si conclude con un intrattenimento a sorpresa in un “portone segreto”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Concetto Armonico.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Camera di Commercio e di Ebav (Ente Bilaterale Veneto) e il patrocinio del Comune di Vicenza.

Ritrovo dei partecipanti ore 17 a Porta S. Croce lato di accesso dentro le mura.