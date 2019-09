 “Antiche botteghe e portoni segreti” : visita guidata a S.Lucia

Proseguono le visite guidate alle “Antiche botteghe e portoni segreti” alla scoperta di botteghe dell’artigianato artistico di alcune zone del centro storico di Vicenza e alcuni dei suoi bei angoli verdi nascosti dietro ai portoni.

Il prossimo appuntamento, “Da Porta S. Lucia a Piazza Matteotti: artigianato sul filo prezioso dei ricordi”, è fissato per sabato 21 settembre. Questo percorso rende omaggio alle tradizioni artigianali che godevano dei privilegi e della protezione della Serenissima, dalla stampa alla filatura della seta lungo la Contrà S. Lucia, per aprirsi a Ponte degli Angeli e Piazza Matteotti, dove l’ansa del Bacchiglione fu fulcro del movimento delle merci e dei prodotti finiti da e per Venezia. In questo percorso si toccheranno botteghe che sono state riconosciute “storiche”, che hanno mantenuto il fascino e i “segreti” di un artigianato d’eccellenza che si connota per unicità di competenze e lavorazioni.

Ritrovo dei partecipanti ore 16 in via Zambeccari 29 di fronte alla Bottega Storica Dal Toso.

Il progetto ‘Antiche botteghe e portoni segreti’ parla della nostra storia, cultura e ricchezza, quali espressioni di un territorio da sempre vivace e creativo.

I tour si concludono con un intrattenimento a sorpresa in un “portone segreto”.

L’adesione ai tour, organizzati con l’Associazione Guide Turistiche, è gratuita e a numero chiuso fino 30 persone, tramite iscrizione online (www.viart.it).