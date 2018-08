Antica Sagra Patronale di Restena

Dopo la prima parte (23-24-25 agossto) riprende la sagra Sagra Patronale della Madonna di Monte Berico a Restena di Arzignano da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre oltre a sabato 8 settembre. La manifestazione si svolge nei pressi della Chiesa Parrocchiale in via San Benedetto con intrattenimenti musicali di orchestre, concerti, esibizioni di ballo, giochi gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22.

Specialità culinarie 2018:

quaglia alla griglia - bigoli al sugo di quaglia - lasagne al tartufo - gnocchi al tartufo - frittelle dolci.

VENERDI 31 AGOSTO

Ore 19: apertura stand gastronomico

Ore 20:30: Noche Latina firmata Tabù - Esibizione della Scuola di Ballo Andrea e Veronica

Alle 21 circa Stage Gratuito di Bachata aperto a tutti

A la migliore musica latina e animazione by Tabù

Durante la serata show di Kizomba con i maestri Gilberto Cestaro e Regina Tozzo

Sabato 1 settembre

Ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di Ballo Liscio con l'orchestra "Rossano & Anna Band"

Domenica 2 settembre

14.00 Giochi gonfiabili

16:00 12° Torneo Ricordando Sante Restena oTorneo di calcio riservato alla categoria Pulcini

16.30 Camminata per Restena a cura di "Passi nel suono" Nordic Walking

19:00 Apertura Stand Gastronico

20.30 Ballo liscio con Graziano Maraschin

Venerdì 8 settembe

NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA - MADONNA DI MONTE BERICO

ore 6: Accensione Fiaccola a Monte Berico e staffetta fino a Restena di Arzignano

ore 7 Partenza della staffetta fino a Restena

ore 10: Santa Messa Solenne in onore della Beata Vergine Maria - Madonna di Monte Berico (Patrona della Parrocchia di Restena)