Antica sagra di San Valentino a Montecchio: bacio di San Valentino e sfilata dei carri

A Montecchio Maggiore tutto è pronto per l’edizione 2020 dell’antica sagra di San Valentino, organizzata dalla Parrocchia di San Pietro con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

Venerdì 14 febbraio alle 15, nella chiesetta di San Valentino, è in programma la Santa Messa con il bacio alla reliquia del Santo, mentre alle 21, al teatro San Pietro, si esibirà in concerto il Sovizzo Gospel Choir.

Sabato 15 febbraio alle 16 e alle 21, al cinema San Pietro, verrà proiettato il film “Piccole donne”.

Domenica 16 febbraio

Appuntamenti religiosi alle 8 e alle 10 con le Sante Messe festive e alle 14 con l’esposizione delle reliquie di San Valentino nell’antica chiesetta a lui dedicata; sempre alle 14, dalla ditta Xylem (ex Lowara), partirà la sfilata dei carri mascherati curata dalla Pro Loco Alte-Montecchio, con la partecipazione della banda “Pietro Ceccato” e delle majorette: i carri sfileranno lungo Corso Matteotti, via Lorenzoni, via Passau e parte di via Peroni, Piazza Marconi e ritorno. Per tutto il giorno sarà aperta la pesca di beneficenza e nella piazza della parrocchia di San Pietro ci si potrà divertire tra bancarelle, giostre e giochi.

La manifestazione, presentata da Enrico Bomitali e Monica Sola, si chiuderà alle 18 con l’estrazione della lotteria in piazza (in caso di maltempo al cinema San Pietro).