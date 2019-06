Dal 7 all'11 giugno 2019 torna l'Antica Sagra della Madonna di Lerino.

Da venerdì 7 a martedì 11 giugno si svolgerà l’ Antica Sagra della Madonna di Lerino presso la parrocchia del paese con intrattenimenti musicali, serate danzanti, spettacoli, pesca di beneficenza e stand gastronomico al coperto aperto ogni sera (venerdì/lunedì/martedì alle 19.30 e sabato/domenica alle 19). Previsti: mostra di vini vicentini con curata scelta e degustazione; esposizioni di pittura; allestimento bar con cocktail party, servizio cucina al tavolo; pista da ballo con orchestra spettacolo; Area Giovani con musica gruppi cover.

STORIA. La sagra di Lerino affonda le radici nel giugno 1967, anno della sua prima edizione, in cui fu eretta la statua della Vergine sul campanile della chiesa per ricordare la protezione materna della Madonna sul paese e sulla popolazione a seguito della l'inondazione del 1966.

SPECIALITA' CULINARIE: gnocchi e pasta fatta in casa - panini onti - patatine - pizze - La Fritoa dea "siora Gigia".

Anche quest'anno è arrivato il periodo della famosissima Sagra di Lerino, sarà un evento sia per grandi che per piccini, sarà sempre presente la pista da liscio per tutti coloro che volessero cimentarsi nella meravigliosa arte del ballo.. le classicissime giostre per i propri figli sia per i più piccoli che per i più grandicelli ed inoltre ci sarà la continuità dello spazio giovani, aperto a chiunque volesse mangiare pizza o un bel panino caldo E NON SOLO! Il tutto accompagnato da VALIDISSIME BAND che ci accompagneranno e terranno compagnia ogni sera per la solita birra alla quale non si può mai dire di no!

Il Lane siamo noi.

Se anche tu hai la passione biancorossa non puoi mancare.

Vi aspettiamo martedì 11 alla Sagra di Lerino per una serata di arrivederci alla prossima stagione.

Tanti ospiti, musica live con la CB Band e tanti ricordi presenti e passati per festeggiare al Lane.

Una serata in diretta esclusiva su Radio Vicenza.

Martedì 11, ore 21. Sagra di Lerino: Siete tutti invitati.